رشد بیش از سه برابری بودجه شهرستان طالقان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مهری که عصر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان سخن می گفت، افزود: در سال جاری بیش از 100 میلیارد ریال در شهرستان طالقان هزینه خواهد شد.

وی گفت: ارتقای طالقان از بخش به شهرستان موجب افزایش بودجه این شهرستان شده است.

فرماندار طالقان ادامه داد: با استقرار ادارات جدید مدیران سعی در جذب اعتبارات اختصاص داده شده کنند.

مهری با اشاره به اینکه رقابت سالم میان ادارات شهرستان برای جذب اعتبارات بسیار مهم است، افزود: تمام تلاشها باید به سمت رضایتمندی مردم باشد.

در این جلسه آقا احمدی مدیر اداره آموزش و پرورش طالقان نیز با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در ایجاد مدارس هوشمند گفت: بر اساس قانون تمامی دستگاه های اجرایی و بانکها موظف هستند نسبت به تامین امکانات و تجهیزات لازم برای اتصال حداقل یک واحد آموزشی یا پرورشی در هر یک از شهرستانهای استانها به شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات اقدام کنند.

وی گفت: براساس مصوبه استانی استان البرز نیز 10 درصد از بودجه هر شهرستان به آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کند که با توجه به اهمیت امر آموزش و پرورش توجه ویژه به این موضوع انتظار می رود.

در پایان این جلسه دیگر مدیران ادارات نیز به دفاع از طرح ها و پروژه های پیش رو در سال جاری خود پرداختند.