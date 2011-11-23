مستحق پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، "میودراگ یشیچ" در نشست خبری پس از بازی تیم‌های صنعت نفت آبادان و شهرداری تبریز که با برد 2 بر صفر تیمش همراه شد، اظهار داشت: قبل از بازی می دانستم به شهری می رویم که فوتبال در آن اهمیت زیادی دارد. من پیش از این بازی نقاط ضعف و قوت نفت را به خوبی می شناختم.

وی همچنین افزود: چند سال پیش با تیم شیرین فراز کرمانشاه به آبادان آمده و مقابل تیم صنعت نفت بازی کرده بودیم، بنابراین می دانستیم بازی سختی را در آبادان پیش رو داریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: من به بازیکنانم گوشزد کرده بودم که اگر در دقایق ابتدایی بازی به گل برسیم می توانیم پیروز میدان باشیم که این موضوع با همت بازیکنانم میسر و باعث شد تا با دست پر به تبریز بازگردیم.

وی در ادامه یادآور شد: در هفته سیزدهم نیز استحقاق ما تساوی با تیم نفت تهران نبود، بلکه یک حادثه باعث شد در 6 ثانیه پایانی بازی گل تساوی را دریافت کنیم.

یشیچ در خصوص شرایط تیم نفت آبادان نیز اظهار داشت: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان طی چند سال اخیر پیشرفت خوبی داشته و من حتی اگر مقابل این تیم پیروز نمی شدیم نیز این حرف را می زدم. بازیکنان تیم نفت در بازی مقابل شهرداری نیز چند موقعیت خوب گلزنی داشتند.

وی در خاتمه تصریح کرد: من به بازیکنانم تبریک می گویم که در این بازی با همه وجود بازی کردند و فوتبال جانانه‌ای را به معرض نمایش گذاشتند و در مجموع مستحق برد بودیم.