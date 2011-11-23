گسترش موزه آستانه مقدسه قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حمید روحانی در حاشیه دیدار از موزه حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت: آثاری که در موزه آستانه مقدسه قم وجود دارد بسیار پر بار و بی نظیر است.



وی افزود: با وجود این همه آثار منابع و مآخذ گرانبهای تاریخی، سیاسی، ملی، انقلابی و فرهنگی که در اختیار آستانه مقدسه وجود دارد فضای موزه پاسخگوی نمایش همه این آثار نیست که امیدواریم با اهتمام تولیت آستانه مقدسه شرایط به نمایش گذاشته شدن تمام آثار نفیس و تاریخی فراهم شود.



مورخ انقلاب اسلامی با بیان اینکه موزه آستانه مقدسه قم به برکت وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در قم تشکیل شده، تأکید کرد: تنها یک پنجم از آثار موزه‌ موجود در آستانه مقدسه در معرض دید عموم گذاشته شده که توجه به موزه، گسترش ابعاد و تجهیز آن از اهمیت بالایی برخوردار است.



روحانی با اشاره به فضای محدود و حجم و تعداد زیاد آثار فاخر موجود در موزه عنوان کرد: مدیریت در انتخاب و چینش آثاری که به نمایش گذاشته می‌شوند نقش مهمی در جذب و انتقال اطلاعات اثر به مخاطب دارد که خوشبختانه فضای فعلی موزه با رعایت ظرافتهای لازم تا حد زیادی در این امر موفق است.

