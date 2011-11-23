صادرات 285 میلیون دلاری از زنجان در هفت ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 175 درصدی را نشان می‌دهد و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تحقق صادرات هدف‌گذاری شده استان تا پایان امسال باشیم.

وی با اشاره به اجرای 284 پروژه مهم عمرانی در 19 شهر استان زنجان ادامه داد: برای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 224 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این تعداد، 180 پروژه مربوط به پروژه‌های عمران‌شهری با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان است.

رئوفی نژاد افزود: همچنین با تشکیل ستاد عمران‌روستایی از نیمه سال گذشته حدود یک‌هزار و 903 پروژه در سطح همه روستاهای استان مصوب شده تا با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان، امروز شاهد عملیات اجرایی این پروژه‌ها باشیم.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه امسال در حدود دو هزار و 500 پروژه مهم در سطح استان در حال اجراست، افزود: از این تعداد 34 پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که برای پروژه‌های مذکور چهار هزار و 136 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده تا از قبل این تعداد پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای 22 هزار نفر فراهم شود. از طرفی با توجه به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی این تعداد پروژه مهم، فعال بودن استان در امر آبادانی به وضوع روشن می‌شود.

رئوفی نژاد در ادامه از کلنگزنی چهار پروژه مهم تا قبل از پایان سال‌جاری در استان زنجان خبرداد و گفت: این پروژه‌ها اغلب در بخش‌های اقتصادی، عمرانی، گردشگری و خدماتی است که تا یک هفته آینده، شاهد کلنگ‌زنی آنها در سطح استان خواهیم بود که یکی از این پروژ‌ها، مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی بانوان است که در زمینی به مساحت چهار هکتار کار اجرایی آن و روبه‌روی پارک بانوان آغاز خواهد شد.

وی در ادامه از بحث ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی دیگر از رویکردهای جدی استان یاد کرد و افزود: تا پایان هشت ماهه امسال از 40 هزار و 400 شغلی که در تعهد استان برای امسال است، 80 درصد محقق شده که امیدواریم بتوانیم نسبت به تحقق 100در صدی در این زمینه دست یابیم.

استاندار زنجان گفت: همچنین در بحث مسکن‌مهر نیز با تشکیل ستادی در همین رابطه، سعی داریم تا جشن مسکن‌مهر را برای اولین بار در کشور به میزبانی استان زنجان برگزار کنیم و در همین رابطه تاکنون 14 هزار مسکن‌مهر در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر تحویل متقاضیان واجد شرایط شده که این تعداد تا با برگزاری جشن مسکن‌مهر به 53 هزار مسکن خواهد رسید.

رئوفی‌نژاد همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در استان برای برگزاری هرچه بهتر انتحابات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: از ابتدای مهرماه امسال ستاد انتخابات در سراسر کشور کلید خورد که در استان زنجان نیز همه اقدامات لازم و برنامه‌ریزی‌های ضروری در این راستا به منصه ظهور رسیده است تا همه عوامل دست به دست هم داده و شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه همچون سنوات گذشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارتی در استان بودیم که این اقدام تا به امروز در سطح کشور محقق نشده بود و زنجان توانست برای اولین‌بار نسبت به برگزاری چنین جلسه‌ای در راستای مشارکت همه‌جانبه مردم در انتخابات اخیر انجام اقدام کند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه تهدید غرب بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث جدیدی نبوده و فقط شگرد این تهدیدات عوض شده، گفت: با این وجود، مواضع ایران در برابر این تهدیدات، خدشه‌ناپذیر است.

رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه استکبار و صهیونیست از شش ماه گذشته سه پروژه را برای وارد آوردن فشار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود قرار داده است، افزود: این تهدیدات بر حول محور بحث تروریست، حقوق بشر و انرژی هسته‌ای می‌چرخد.

وی با یادآوری اینکه استکبار جهانی در بحث انرژی هسته‌ای با ترفند جدیدی وارد عمل شده است، تصریح کرد: گزارش جدید به دنبال قطعنامه‌ای بود تا فشار را بر ایران بیشتر کند که تا به امروز نیز با شکست مواجه شده است، لذا به نظر می‌رسد این فشارها بیشتر شود که تحریم بانک مرکزی از سوژه‌هایی بود که دو ماه پیش نسبت به اقدام استکبار جهانی در این زمینه، پیش‌بینی‌ شده بود که این اتفاق نیز چند روز پیش به وقوع پیوست.

استاندار زنجان با بیان اینکه آستانه تحمل ملت ایران به قدری بالاست که تاکنون توانسته‌ایم با موضع‌گیری قاطعانه این تحریم‌ها را کنار بزنیم ادامه‌داد: تأسی از فرامین مقام معظم رهبری تنها راه مقابله با این تهدیدات است و تا زمانی که این مهم تداوم داشته باشد، هیچ خدشه‌ای به مواضع ایران در قبال این تهدیدها وارد نخواهد شد.

رئوفی نژاد همچنین ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج، فرهنگ بسیج را در عصر حاضر یک فرهنگ ماندگار تلقی کرد و افزود: بسیج مجموعه‌ای است که تا به امروز به برکت دیدگاه منور امام راحل از سال 58 تا به امروز عملکرد موفقی در همه عرصه‌های این انقلاب داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه بسیج به‌عنوان یک فرهنگ و یک مجموعه انقلابی توانسته بود در طول یک دهه از پس امتحانات سخت سربلند بیرون بیاید، بیان کرد: بعد از جنگ تحمیلی نیز شاهد جان‌فشانی بسیج در همه عرصه‌ها در راستای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.