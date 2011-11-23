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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

مهری:

برقرای امنیت مهمترین نیاز یک جامعه است

برقرای امنیت مهمترین نیاز یک جامعه است

طالقان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای تامین طالقان گفت: برقراری و ایجاد امنیت به عنوان مهمترین نیاز یک جامعه به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری رئیس شورای تامین شهرستان طالقان عصر چهارشنبه  در مراسم معارفه سرپرست جدید کلانتری 14 طالقان افزود: توجه ویژه به برقراری امنیت نیز مهمترین وظیفه مجریان حفظ امنیت است.

وی گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم ایجاد و بر قراری امنیت در جامعه قرار دارد.

رئیس شورای تامین طالقان اظهار داشت: اجرای صحیح و دقیق قانون سبب افزایش امنیت و انظباط اجتماعی خواهد شد.

فرماندار طالقان در ادامه با اشاره به ارتقای ساختار تشکیلاتی منطقه طالقان از بخش به شهرستان گفت: استقرار فرماندهی نیروی انتظامی در این شهرستان بسیار ضروری است.

وی گفت: با اختصاص زمین در شهر طالقان سعی در فراهم کردن شرایط مناسب برای استقرار فرماندهی انتظامی در مرکز شهرستان داریم.

در این مراسم سروان سیدصالح بذرگری به عنوان سرپرست چدید کلانتری طالقان معرفی و از زحمات ستوان یکم افتخاری رئیس سابق این کلانتری قدردانی شد.

کد مطلب 1467884

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