وجود 1600 عنوان مجرمانه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرذوالقدردر چهارمین کارگاه علمی و کاربردی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیبهای اجتماعی گفت: تا کنون کارگاه برای 18 استان کشور برگزار شده و تلاش می شود با بسط مفاهیم بنیادی، فرهنگ پیشگیری ازوقوع جرم درکشورهمگانی و عمومی شود.

وی با تاکید برهمگانی شدن پیشگیری ازوقوع جرم خاطرنشان کرد: نباید به این که قانون اساسی، قوه قضائیه راموظف به پیشگیری ازوقوع جرم کرده اکتفاکرد وباید عزمی ملی رادراین مسیرپیش گرفت.

ذوالقدر بااشاره به برگزاری کارگاههای علمی وکاربردی پیشگیری ازوقوع جرم دراستانهای مختلف گفت : دراین کارگاه ها به دنبال یک مدل علمی، کاربردی وبومی هستیم تاتمام مباحث پیشگیری ازوقوع جرم رابررسی کرده و با طرح مسائل بنیانی به مرتبه ای علمی برای این مهم دست یابیم.

وی رفتارهای تجربی رادربحث پیشگیری ازوقوع جرم کافی ندانست و خاطرنشان کرد: باید باهمفکری وهم اندیشی برای پربار و غنی کردن این موضوع تلاش کرد و مدل ارزشمندی از مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در کشور را که مبتنی بر مبانی علمی و تجربی است تعمیم داد.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه افزود: هررفتاری اعم ازفعل وترک فعل که باهنجارها ونَرم جامعه درتعارض باشد و جامعه آن رابرنتابد و برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده باشد،جرم تلقی می شود.

وی با اشاره به این تعریف گفت: بیش از یکهزار و 600 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد هرچند باکشورهای دیگرمقایسه نشده است. اما می‌توان اعلام کرد که در کشورماعناوین مجرمانه زیادی درقوانین وجود دارد.

ذوالقدراظهارداشت: متأسفانه بسیاری ازمسائل با اتکا به همین عناوین مجرمانه بارپلیسی امنیتی وقضائی پیداکرده است.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم با اظهاراینکه جرم فقط مختص کشورمانیست گفت: شاید درحال حاضروضع کشورما از بسیاری از کشورها بهتر باشد ولی باید اذعان کردکه امروزه جرم به یک تهدیدبرای جوامع بشری تبدیل شده است.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه افزود: نمی توان به جرم به عنوان یک پدیده نگریست زیرا جرم همیشه درمیان بشر و جوامع بشری بوده و همزاد بشر است اما با گسترش تکنولوژی ابعادآن گسترش یافته و امروز جامعه جهانی نرخ رشد جرایم را نگران کننده و یک تهدید برای جامعه بشری می داند.

ذوالقدرخاطرنشان کرد: جرم موجودیت جوامع بشری، امنیت وآسایش عمومی را مورد هدف وتهدید قرارداده است. بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ رشد جمعیت جهان یک درصد و نرخ رشد جرم 5 در صد است و این رشد تصاعدی زنگ خطری برای جامعه جهانی است.

وی افزود: جرائم تکثیر پیدا کرده اند وروز به روزهم در حال کثرت هستند و امروزه جرائم متعدد وجدیدی درزندگی بشر، مشاهده می شود.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه با اظهار اینکه در حال حاضرهیچ جامعه ای ازاین موضوع مصون نمانده به دلایل افزایش جرم اشاره کرد وگفت: یکی ازاین دلایل رامی توان ضعف معرفت ،معنویت وایمان دینی دانست.

دکتر ذوالقدر اظهارداشت: اصالت دادن به انسان وحذف خدا از زندگی به ویژه پس از«رنسانس»که باانقلاب صنعتی درغرب همراه بود ازعوامل دیگر افزایش جرم درجوامع است.

وی با اشاره به بسط فنآوری های جدید،به ویژه درحوزه فنآوری اطلاعات گفت :غرب با این فنآوری توانست فرهنگ سکولار و فرهنگ لائیک خود را به جهان تعمیم دهد.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه اظهارداشت: امپراطوری عظیم فنآوری واطلاعات ورشد فنآوری های مدرن درتنوع وکثرت جرم اثرگذاربوده است.

دکتر ذوالقدر یکی دیگر ازعوامل تکثیرجرم را اقتصاد جرم ،چرخه مالی منافع ناشی از آن و شکل گیری شبکه های جهانی ومافیایی مرتبط دانست وگفت :بسیاری ازاین شبکه ها باتوسعه جرم به دنبال منافع سیاسی واقتصادی خودهستند.

وی تهدیدامنیت وسلامت اجتماعی رابافلسفه شکل گیری دولتها درتعارض دانست و گفت: قتل، سرقت، کلاهبرداری، مواد مخدر و به طور کلی وقوع جرم هزینه های زیادی رابه جوامع وحکومتها تحمیل می‌کند.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر جرم افزایش پیدا کند اثرکاهنده برتوسعه کشورها دارد. این در حالی است که وجود و وقوع جرم عاملی بازدارنده برای پیشرفت کشورهاست.

ذوالقدر با اشاره به جامعه ماکه جامعه ای ارزشی ودینی وانقلابی است گفت: انقلاب اسلامی اکنون الگویی برای سایرکشورها است و نباید اجازه داد در کشوری که ارزشهای اسلامی و انقلابی حاکم است لطمه ای به این ارزشها وارد آید.

وی بااشاره به آمارهای ارائه شده درخصوص وقوع جرم در کشوراظهارداشت :درجامعه ما حتی اگر یک جرم روی دهد،زیاداست زیراماجامعه ای دینی، انقلابی و اسلامی داریم.

ذوالقدرافزود: انقلاب ما برای عاری شدن ازهرگونه ناهنجاری بوده وهمچنین برای اجرای احکام دینی ومبانی اسلامی است ونباید اجازه داد معضلات و ناهنجاری های جامعه افزون شود.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه آمار افزایش پرونده ها وجمعیت کیفری رازیبنده جامعه اسلامی ندانست وگفت:باید تلاش کرد به صورت منطقه ای ،استانی وکشوری باجرم افزایی مقابله ودراین مسیرپیشگیری ازوقوع جرم رادرمراحل مختلف دنبال کرد.

ذوالقدر با بیان اینکه برای پیشگیری ازوقوع جرم درمراکز علمی وحقوقی باید فصل جدیدی را آغاز کرد گفت: متأسفانه کمتر در مراکز حقوقی وعلمی به مقوله ی پیشگیری ازوقوع جرم علمی نگریسته می‌شود.

وی علل وقوع جرم درکشوررا به دوبخش (درون زا ) و (برون زا) تقسیم کرد و گفت: علل درون زا ناشی ازفرهنگ جامعه ،تاریخ وویژگی های درونی است وگاهی اوقات وضع سیاسی و اقتصادی، جامعه را نیز در برمی گیرد که قابل انکار نیست.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه به علل«برون زا» اشاره کرد و افزود:درطول سالهای بعدازانقلاب این کشورهمیشه آماج تهدیدهای فرهنگی واقتصادی وامنیتی بوده است که خودمنشاء بسیاری ازجرائم می باشد.

ذوالقدرگفت: دشمن آگاهانه و عامدانه درصددانحراف جامعه اسلامی مابوده بطوری که درمقطعی با پدیده تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی واخیراًمقام معظم رهبری فرمودند؛ناتوفرهنگی به دنبال مقاصد شوم خوداست.

وی افزود :درست است که مابااین موارد مقابله ومبارزه کردیم اما آثارش باقی مانده که درجامعه مشاهده می شود.

وی بااشاره به رویکرد برخورد با جرائم درجامعه گفت :یک رویکرد،سنتی است که برخورد واعمال کیفررا دربرمی گیرد. ولی چندی است رویکردجدیدی درجوامع مطرح شده که برپیشگیری اصرارمی ورزد،یعنی قبل ازآنکه جرمی ازسوی مجرم واقع شود راهها واقدامات پیشگیرانه رادرنظرگرفت.

معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه گفت: ماباترکیب این دوبه این نتیجه رسیده ایم که درموضوع پیشگیری بایدتلاش کنیم جرمی واقع نشودوچنانچه جرم واقع شد،آنجاکه اجتناب ناپذیر است،مجرم درحدضرورت کیفرببیندواین روش ما درشکل جدیداست.

دکتر ذوالقدر تصریح کرد: در مدل مدیریت برای پیشگیری از وقوع جرم 5گام اساسی باید لحاظ شود ولازم است به شناسایی ، ارزیابی طبقه بندی و اولویت بندی جرایم در هر منطقه شهرستان و استان پرداخت.

وی افزود: همچنین ضروری است دسترسی مجرم به جرم محدود و فرصت برای وی بر چیده شود و در صورت وقوع جرم، برخورد قضایی مناسب صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اجرای راهکارها،نظارت و ارزیابی عملکردهادر این کار گروه ها،جزء گام های 5گانه ای که مدنظر است وامیدمی رود با همفکری و هم اندیشی بنیان کار پیشگیری از وقوع جرم کشورمحکم و بسط داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیبهای اجتماعی از صبح امروز کار خود را به میزبانی استان کرمانشاه با حضور 22 سازمان و نهاد و دستگاه مسئول در حوزه پیشگیری استانهای همدان،کردستان وایلام و همچنین کارشناسان ارشد و مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور آغاز و تا عصر فردا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.