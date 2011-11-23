آسیب های اجتماعی باید در خانواده ها ریشه یابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه همتی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست آموزشی خانواده متعالی و کارآمد تبلیغات اسلامی استان که به مناسبت هفته تحکیم بنیان خانواده برگزار شد، اظهار داشت: این نشست با هدف حفظ و تحکیم بنیان خانواده و خانواده طراز برگزار شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان این نشست را 150 نفر برشمرد و افزود: این نشست آموزشی به منظور بررسی، آسیب شناسی و رفع مشکلات موجود در خانواده ها برگزار شده است.

همتی به سایر برنامه های امور بانوان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: برنامه های جمعیت بانوان فرهیخته دینی، طرح مشاورین مذهبی با همکاری آموزش و پرورش، طرح شناسایی و ساماندهی مبلغات سنتی و برگزاری دوره های آموزش احکام ویژه این خواهران در سراسر استان، برگزاری نمایشگاه های تصویری عفاف و حجاب در ادارات و نشست های عفاف ویژه دختران کارکنان تبلیغات اسلامی از جمله این برنامه ها است.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در خانواده دارد، لزوم تشکیل این کارگاه باید در راس بسیاری از امور فرهنگی قرار گیرد.