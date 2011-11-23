نمایشگاه دستاورد پژوهش و فناوری در اردبیل دائر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژاد محمد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی پژوهشی، فناوری و تحول اداری استان اردبیل اظهار کرد: این نمایشگاه از 22 الی 28 آذر ماه در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

وی خواستار اطلاع رسانی و هماهنگی لازم توسط دانشگاه محقق و اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، شهرداری اردبیل و رسانه ها در این خصوص شد.

این مسئول مشارکت دستگاه های مرتبط و نخبگان و پژوهشگران را برای شناساندن دستاوردهای پژوهشی و فناوری مهم دانست و عنوان کرد: با هماهنگی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری و دانشگاه محقق اردبیلی فرم نظر سنجی و ارزیابی تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی و شرکت کنندگان برای دستیابی به نتایج مطلوب توزیع می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل از تعیین حوزه علمیه خواهران و برادران به عنوان عضو کمیته علمی واطلاع رسانی ستاد هفته پژوهش خبر داد و افزود: از نخبگان و پژوهشگران نمونه دانشگاهیان و دستگاههای اجرایی نیز در هفته پژوهش تجلیل می شود.

نژاد محمد درباره تفاهمنامه پنج ساله برنامه های تحول اداری نیز عنوان کرد: اعضای کارگروه باید پیشنهادات و نقطه نظر خود را در رابطه با آموزش، سلامت اداری و نیروی انسانی ظرف مدت یک هفته تهیه و جهت آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب به دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری ارسال کنند.

وی اجرای نظرسنجی سال 90 را یاد آور شد و تصریح کرد: این طرح نظر سنجی باید در تمامی شهرستانهای استان از سوی دستگاههای اجرایی اجرا شود و پرسشنامه طرح به همراه نتایج مکتوب آن به کلیه اعضاء کارگروه ارسال تا پس از جمع بندی تصمیمهای لازم گرفته شود.