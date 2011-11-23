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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

با حضور فرمانده سپاه؛

همایش پیام ماندگار برگزار شد

همایش پیام ماندگار برگزار شد

به مناسبت دوم آذرماه سالروز تشکیل بسیج دانشجویی همایش پیام ماندگار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (ره) به مناسبت تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه همایش پیام ماندگار به همت سازمان بسیج دانشجویی در تالار جابرابن حیان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این همایش سردار سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سخنران ویژه شرکت کرد.

همچنین در پایان این مراسم با حضور سردار جعفری ، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی و رضا روستاآزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف از دانشجویان فعال در بسیج دانشجویی تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 1467893

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