طرح توزیع پوشاک و تغذیه رایگان در مدارس اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مدارس روستایی منطقه ارشق از توابع شهرستان اردبیل اظهار داشت: بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

به گفته وی در قالب این طرح بیش از 32 هزار دانش آموز در بیش از 600 مجتمع آموزشی و مدرسه ابتدایی و راهنمایی مناطق محروم استان تحت پوشش قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در این طرح که به مدت 80 روز ادامه می یابد انواع تغذیه، پوشاک و دفترچه در بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس استان توزیع می شود.

وی همچنین از آغاز توزیع شیر در مدارس استان از امروز خبر داد و یادآور شد: در دوره های ابتدایی و راهنمایی هر هفته سه وعده و در هر وعده یک پاکت شیر رایگان بین دانش آموزان توزیع می شود.

محمودزاده دانش آموزان را به مصرف روزانه شیر فرا خواند و تصریح کرد: شیر کلسیم بدن را تامین کرده و در رشد بدن و استخوان بندی و جلوگیری از پوکی استخوان در زمان پیری مفید است.

وی همچنین با شرکت در جلسه شورای اداری بخش ارشق از جذب 307 آموزشیار نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش استان طی سال آینده خبر داد.

