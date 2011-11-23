سلامتی مردم جامعه اهمیت اهداف ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا مهنام ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری همایش بزرگ ورزش کارمندان دولت با بیان اینکه تلاش تمام دست‌اندکاران ورزشی استان اصفهان، بسترسازی مناسب ورزشی در سطح جامعه محسوب می‌شود، افزود: همایش ورزش صبحگاهی کارمندان امروز، تلنگر بسیار خوبی برای رسیدن به این هدف است.

وی با بیان اینکه البته یادمان باشد که در همایش ورزش کارمندان دولت که در مجتمع اداری 22 بهمن برگزار می‌شود به صورت اصولی انجام حرکات ورزشی صرف مد نظر نیست، ادامه داد: ایجاد انگیزه ورزشی بین تمام آحاد مردم از جمله کارمندان دولت مهم‌ترین اثر چنین همایش‌هایی است.

معاون امور ورزشی سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه همایش‌هایی مانند همایش ورزش کارمندان دولت به دلیل اینکه لحظه‌ای است نمی‌توان با دید یک عمل قدرتمند ورزشی به آن نگریست، افزود: در همایش‌های کوه گشت که در مقایسه با همایش ورزش صبحگاهی کارمندان دولت، از وسعت بیشتری برخوردار است، بیشتر می‌توانیم شاهد انجام واقعی حرکات ورزشی باشیم.

وی در مورد همکاری سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان با هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان برای برگزاری همایش ورزش صبحگاهی کارمندان دولت تصریح کرد: از تمام توان خود برای گسترش ورزشهای همگانی در بین مردم اصفهان به ویژه کارمندان زحمت‌کش دولت استفاده می‌کنیم.