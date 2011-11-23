به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در گفتگو با شبکه العالم درخصوص سطح توان نظامی کشورهای فرامنطقه ای در اطراف ایران اظهار داشت: درباره همه تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی، از جمله مانورهای مشترک این رژیم با ناتو در دریای مدیترانه و ایتالیا و پروازهای طولانی و حتی نوع هواپیماهای استفاده شده در این مانورها، حرکت ناوهای آنها و همینطور همه تحرکات نظامی آمریکا از مدیترانه تا خلیج فارس، عراق کشورهای عربی، مانند تمرکز آنها در کویت، قطر، بحرین، و امارات متحده، اشراف اطلاعات کاملی داریم.

وی افزود: حتی آنها چند مانور بدون سر و صدا در خاک فلسطین اشغالی انجام دادند، ما تمام آنها را رصد می‌کنیم.

صفوی با بیان اینکه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تحرکات نظامی صهیونیستها و آمریکایی ها اشراف اطلاعاتی دارد، گفت: ما سیستم جمع آوری اطلاعات بسیار قوی داریم و در بسیاری از جاهایی که نمی توانم بیان کنم، حضور داریم.

وی با بیان اینکه وضعیت داخلی هم در رژیم صهیونیستی و هم در آمریکا طوری نیست که آنها بخواهند دست به حماقت یا عملیات نظامی بزنند، تصریح کرد: اوباما می خواهد برای دور بعد هم رییس جمهور شود و برای رییس جمهور شدن جنگ و تنش جدیدی را نمی خواهد، زیرا آمریکاییها هنوز در حال پرداخت خسارات جنگ افغانستان و عراق و گرفتار افکار عمومی داخلی هستند و صهیونیست ها هم وضعیت خوبی در داخل ندارند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: اگر آنها عاقل باشند، تنش جدیدی را بوجود نمی آورند. ولی ما بعنوان نیروهای نظامی به بدترین سناریوها فکر می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما برای همه شرایط و هر سناریویی که بخواهند برای ما داشته باشند، سناریوهای مصوب داریم و برای مقابله کردن با آنها و عملیات تهاجم علیه آنها، همه فکرها شده است و حتی همه طرح ریزی های عملیاتی انجام شده، که در مقابل هر ضربه ای که آنها بخواهند به ما بزنند، ضربه ای با قدرت بالاتر که برای آنها غیرقابل تصور است، وارد خواهیم کرد.

فرمانده سابق سپاه با بیان اینکه دشمنان از قدرت سپاه پاسداران بی اطلاع و یا کم اطلاع هستند، تاکید کرد: نیروهای مسلح برای انواع سناریوها، از جمله تحریم های سیاسی، تحریم های اقتصادی و عملیات نظامی جمهوری اسلامی خودش را آماده کرده و متناسب با نوع کاری که آنها انجام می دهند، عملیات لازم طرح ریزی و تصویب شده است و نیروهای مسلح آمادگی لازم را دارند.

وی افزود: آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس بسیار آسیب پذیر هستند و خلیج فارس هم مثل یک میدان مین است، که اگر آن را منفجر کنند، اقتصاد جهانی به هم می ریزد.

صفوی هشدار داد: شروع یک جنگ در منطقه، به معنای ایجاد بحران عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آرامش و امنیت را در منطقه می خواهد و آغازگر جنگ نخواهد بود؛ ولی هر آغازگر جنگ را پشیمان خواهد کرد و در این امر بسیار جدی است و آمادگی لازم را بطور کامل دارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، درباره قدرت پاسخ ایران به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی گفت: لازم نیست ایران با قدرت موشکهای بالستیک خود رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد؛ هم اکنون تمام شهرکهایی که رژیم صهیونیستی با چندین میلیارد دلار هزینه ساخته است، در تیررس موشکهای کاتیوشای دوستان ما در حزب الله لبنان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: صهیونیست ها خوب می دانند که اگر آغاز گر جنگی باشند، به شدت هم از ناحیه جنوب لبنان، هم از ناحیه حماس و هم از جانب ایران هدف قرار می گیرند.

صفوی با تاکید بر اینکه ایران هیچ محدودیتی در تعداد موشکها و برد موشکها ندارد؛ گفت: برد موشکهای ما تمام سرزمین فلسطین اشغالی را پوشش می دهد، و هیچ نقطه ای نیست که در برد موشکی ایران نباشد و ما هیچ محدودیتی هم برای تعداد موشکها نداریم.

وی همچنین با اشاره به ناکارآمدی سپرهای موشکی نصب شده در منطقه برای حفاظت از رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: این سپرهای موشکی که آنها از ترکیه تا اراضی اشغالی فلسطین، عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات که سامان داده اند، قادر نیست همه موشکهای ما را بزند؛ ممکن است بعضی از موشکها را بزند، ولی تعداد موشکهای ما آنقدر زیاد است که قادر نیستند موشکهای ما را هدف قرار دهند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بیان داشت: ما از هیچ جنگی هم استقبال نمی کنیم و همیشه خواهان آرامش در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هستیم.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از قدرت نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها آگاه است، تاکید کرد: ما نظامی ها واقع گرا هستیم و بر اساس اطلاعات صحیح و واقع بینانه نسبت به دشمن و خودمان طرح ریزی عملیات می کنیم.

صفوی در ادامه افزود: ما از توانمندی آنها مطلع هستیم ولی در مقابل تاکتیک های ایران و مخصوصا سپاه پاسداران برای آنها ناشناخته است؛ ما به هیچ وجه تاکتیکهای کلاسیک به کار نخواهیم گرفت و از شیوه ها و تاکتیک های خاص و عملیاتی که آنها نمی توانند تصور کنند استفاده خواهیم کرد؛ آنها نوع تاکتیک ها و نوع عملیاتها و حتی صحنه نبرد را نمی توانند تشخیص دهند که ما در چه صحنه ای با آنها مواجه خواهیم شد.

وی گفت: ممکن است که آنها آغاز کننده جنگ باشند، ولی صحنه بعد را ما مدیریت خواهیم کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی آمریکایی و رژیم صهیونیستی جنگ 33 روزه را دیدند؛ وقتی که نتوانستند در مقابل حزب الله به پیروزی برسند، چگونه می توانند در مقابل ایران به پیروزی برسند.

وی درباره پیشنهاد آمریکا برای ایجاد خط تماس مستقیم با ایران گفت: هم اکنون سپاه پاسداران به هر ناو آمریکایی که از تنگه هرمز بخواهد وارد شود، با ارتباط مخابراتی می گوید که شماره و مقصد خود را اعلام کند.

فرمانده سابق سپاه در ادامه خاطرنشان کرد: چند وقت قبل یک ناو هواپیمابر از پاسخ به نیروی دریایی سپاه و اعلام شماره بدنه خودداری کرد، و پس از آن قایق های تندرو اعزام شدند، به محض اعزام این قایقهای تندرو، ناو هواپیمابر بلافاصله محترمانه پاسخ داد.

وی اظهار داشت: اکنون آمریکایی ها به پست مخابراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا جواب می دهند.

این مقام عالیرتبه نیروهای مسلح افزود: این تماس بی سیم کوتاه وجود دارد، ولی آمریکایی ها درخواست "هات‌لاین" و ارتباط مستقیم داشتند، که ایران نپذیرفت این خط ارتباطی مستقیم وجود داشته باشد؛ این سیاست جمهوری اسلامی است و ایران تصمیم گیرنده است.

صفوی درباره الگو گرفتن انقلابهای عربی از بسیج گفت: امام بزرگوار با دعوت مردم و بسیج مردم به خیابانها و میدانهای تهران و دیگر شهرها، حکومت فاسد، دیکتاتور و وابسته شاه را سرنگون کرد.

وی افزود: پس از آن برای تشکیل یک نظام جدید، حضرت امام از الگوی بسیج در چند کار اساسی استفاده کرد و نخبگان فکری بسیج اعم از دانشگاه ها و یا حوزه های علمیه و کسانی که روحیه و تفکر بسیجی داشتند ، مجلس موسسان را که خبرگان قانون اساسی نام گرفتند، تشکیل دادند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: پس از آن کسانی که روحیه بسیجی و تفکر بسیجی داشتند و از جنس مردم بودند، دولت را تشکیل دادند. و در این میان کسانی مانند بنی صدر که از مردم نبودند، نتوانستند دوام بیاورند و بلافاصله حذف شدند.

وی با اشاره به نقش مهم رزمی بسیج در دوران 8 سال دفاع مقدس، تاکید کرد که اکنون نیز بسیج در عرصه های فکری، فرهنگی، عقیدتی و سازندگی و کمک به مردم در نقاط دور افتاده و روستاها فعال است.