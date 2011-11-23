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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

همایش پرچمداران بصیرت در قم برگزار شد

همایش پرچمداران بصیرت در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر:‌ همایش پرچمداران بصیرت به همت بسیج دانشجویی استان قم در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پرچمداران بصیرت عصر چهارشنبه به همت بسیج دانشجویی استان قم در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.

ابوالفضل ملا حسنی مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان قم و همچنین حجت الاسلام سید محمود نبویان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از جمله مدعوین و سخنرانان این همایش بودند.

نمایشگاهی با عنوان حجاب و عفاف و بیداری اسلامی در حاشیه این همایش برگزار شد.

این نمایشگاه دارای هشت غرفه و بیش از یک صد پوستر و عکس و همچنین  257 جلد کتاب است.

کتابهای این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف عرضه و به فروش می‌رسد و این نمایشگاه تا پایان هفته بسیج برپاست.

کد مطلب 1467898

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