كنفرانس بين المللي " ادبيات ، نقد و رسانه : چشم انداز 2003 "

به گزارش خبر گزاري "مهر" از پايگاه اينترنتي آل كانفرنس ، اين همايش با هدف بررسي تاثير فناوري اطلاعات در جهان معاصر ، تبيين اهميت پديده جهاني شدن در گفتمان ادبي وبيان مرز هاي نامشخص ميان قصه و غير قصه در آغاز هزاره جديد بر گزار خواهد شد .

بنابراين گزارش ، در اين كنفرانس بين المللي ، مفاهيم و موضوعاتي چون ، جنبه هاي مختلف اسطوره ( كلاسيك ، مدرن ، رسانه ، اسطوره هاي سينمايي ) ، ادبيات و گفتمان غير داستاني ( رسانه ، گفتمان هاي علمي ، فناوري جديد ، علوم انساني جديد ) ، گونه هاي مختلف داستاني كه در ميان مردم محبوبيت يافته اند ( داستان هاي پليسي ، خاطرات ، سفرنامه ، زندگي نامه ، رمان هاي احساسي ، رمانهاي عجيب و خيالي ، قصه هاي علمي - تخيلي ، كميك و...)، هويت و جهاني شدن ( ادبيات منطقه اي ، اقليت ها ، سياست هاي بازار نشر ) ، نقد ادبي ، مشكلات قانوني تهيه جنگ هاي ادبي ، نظريات ادبي (مدل هاي جديد و فرار از روش هاي قديم )، نمايش ، شعر ، حكايت : گرايشات و رهيافت ها و ترجمه و مترجمان آثار ادبي مورد بحث و تبادل نظر علماي ادبيات جهان قرار خواهند گرفت .

همايش بين المللي " ادبيات ، نقد و رسانه : چشم انداز 2003 "به همت دانشگاه كا تليكاي آراژانتين بر گزار خواهد شد .