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۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۵۴

در آرژانتين بر گزار مي شود

كنفرانس بين المللي " ادبيات ، نقد و رسانه : چشم انداز 2003 "

كنفرانس بين المللي " ادبيات ، نقد و رسانه : چشم انداز 2003 " با حضور ادباي كشور هاي مختلف جهان سي ام سپتامبر تا سوم اكتبر ، (هشتم تا يازدهم مهر ماه سال جاري )در بوينس آيرس آرژانتين بر گزار مي شود .

به گزارش خبر گزاري "مهر"  از پايگاه اينترنتي آل كانفرنس ، اين همايش با هدف بررسي تاثير فناوري اطلاعات در جهان معاصر ، تبيين  اهميت پديده جهاني شدن در گفتمان ادبي وبيان مرز هاي نامشخص ميان قصه و غير قصه در آغاز هزاره جديد بر گزار خواهد شد .
بنابراين گزارش ، در اين كنفرانس بين المللي ، مفاهيم و موضوعاتي   چون ، جنبه هاي مختلف اسطوره ( كلاسيك ، مدرن ، رسانه ، اسطوره هاي سينمايي ) ، ادبيات و گفتمان غير داستاني ( رسانه ، گفتمان هاي علمي ، فناوري جديد ، علوم انساني جديد ) ، گونه هاي مختلف داستاني كه  در ميان مردم محبوبيت يافته اند ( داستان هاي پليسي ، خاطرات ، سفرنامه  ، زندگي نامه ، رمان هاي احساسي ،  رمانهاي عجيب و خيالي ، قصه هاي علمي - تخيلي ، كميك و...)، هويت و جهاني شدن ( ادبيات منطقه اي ، اقليت ها ، سياست هاي بازار نشر  ) ، نقد ادبي ،  مشكلات قانوني تهيه جنگ هاي ادبي ، نظريات ادبي (مدل هاي جديد و فرار از روش هاي قديم )، نمايش ، شعر ، حكايت : گرايشات و رهيافت ها و ترجمه و مترجمان آثار ادبي  مورد بحث و تبادل نظر علماي ادبيات جهان قرار خواهند گرفت . 
همايش بين المللي " ادبيات ، نقد و رسانه : چشم انداز 2003 "به همت  دانشگاه كا تليكاي  آراژانتين بر گزار خواهد شد .

کد مطلب 14679

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