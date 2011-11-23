ایجاد اتاق فکر در مدارس زمینه رشد فکری دانش آموزان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر چهارشنبه در برنامه روز خانواده در دارالقرآن زنجان، گفت: امسال تغییرات اساسی در برنامه های روز خانواده در وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار اجرا شده است.



وی شعار روز خانواده را " خانواده دین مدار، مدرسه هدف دار، جامعه پایدار" عنوان کرد و یادآور شد: امروز نگاه مسئولان به خانواده نگاهی معنی دار و عمیق است.



جعفری ادامه داد: همه فعالیتهایی که در ارتباط با مردم انجام می گیرد رکن اصلی و برای تربیت نسل آینده است.



معاون اولیا و مربیان، معاون خانواده سازمان مدارس غیر دولتی استان زنجان با اشاره به اینکه جامعه ما باداشتن افرادی متعهد و ولایت مدار توانسته رویکرد دینی را به اجرا درآورد، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهیدان و رهنمود های اولیا دین و فداکاری ملت ایران است.



جعفری با اشاره به اینکه اعتقادات خانواده های ایرانی مذهبی است، بیان کرد: خانواده می تواند به تمام نیازهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تمام نیازهایی را که یک ف د فرهیخته در نظام الهی احتیاج دارد را پاسخگو باشد.



وی با تاکید بر اینکه خانواده ها به تمام فرآیند تعلیم و تربیت آگاهی داشته باشند، عنوان کرد: خانواده ها با همراهی آموزش و پرورش می توانند نقش موثری در رشد دانش آموزان ایفا کنند.



معاون اولیا و مربیان، معاون خانواده سازمان مدارس غیر دولتی استان زنجان در ادامه به طلاق عاطفی در خانواده اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین آسیب در طلاقهای عاطفی کودکان را تهدید می کند.



جعفری بیشترین آمار قتل، جرائم عمدی و پخش و مصرف مواد مخدر را از افرادی که دوران کودکی مطلوبی نداشتند عنوان کرد و گفت: کودکانی که در خانواده دچار طلاق عاطفی والدین می شوند بیشتر در معرض این خطرات هستند.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه با انس با قرآن کریم و اجرای دستورات الهی می توان بنیاد خانواده را مستحکم کرد، اذعان داشت: در خانواده هایی که دینمداری پایه و اساس زندگی است می توان زیبایی خانواده را درک کرد.



معاون اولیا و مربیان، معاون خانواده سازمان مدارس غیر دولتی استان زنجان گفت: برای رسیدن به یک خانواده ایده آل افراد باید اعتقاد به خداوند و عشق و دوستی به اولیاء خدا را سر مشق زندگی خود قرار دهند.