احداث سایت تیراندازی به اهداف پروازی در فارس مورد نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمدخانی افزود: استان فارس، همچون رشته های دیگر ورزشی در تیراندازی به خصوص رشته تراپ نیز دارای استعدادای بسیاری است که متاسفانه همان مشکل همیشگی ورزش در استان و در واقع کمبود امکانات و اعتبارات گریبانگیر این رشته نیز شده و باعث شده علاقه مندان به تیراندازی به اهداف پروازی نتوانند از استعدادهای خود بهره لازم راببرند.

دارنده نشان برنز مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی آسیا در خصوص رقابتهایی که در آن حضور داشت، گفت: پس از شرکت در مسابقات جهانی که در بلگراد برگزار شد، حضور در مسابقات آسیایی آزاد قطر به عنوان دومین تجربه برون مرزی ام بود که توانستم به مدال برنز دست یابم.

خانی افزود: این مسابقات با حضور بیش از یکصد ورزشکار از کشورهای مختلف و در دو بخش بانوان و آقایان و در رده های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود.

دارنده نخستین نشان بین المللی تراپ در بخش آقایان برای ایران افزود: با شرکت در رقابت های بین المللی و تجربه بیشتر قطعا می توانم در رقابت با حریفان خود پیروز باشم و بیشتر نیاز به حضور در مسابقات مختلف و کسب تجربه دارم.

وی گفت: با توجه به هزینه بر بودن این رشته ورزشی ، نیازمند حمایت مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان هستم و از مدیر کل ورزش و جوانان تقاضا دارم حمایت بیشتری را داشته باشند تا بتوانم در آینده به اهداف ورزشی خود دست یابم.