بسیج رمز جاودانگی نظام اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است : بیش از سی سال پیش در چنین ایامی بود که با تدبیر و درایت هوشمندانه‌ی قائد عظیم‌الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمة‌الله علیه)، نهال مقدس و نوپای بسیج برای اولین بار در صحنه‌ی اجتماع روئید و با رویش خود طنین امید و آزادی، عدالت و پیشرفت را سر داده و به عنوان برگ زرینی در دفتر خاطرات ملت مبارز ایران درخشیدن گرفت.



حضور مقتدرانه و معجزه‌گر بسیج و گروه‌های داوطلب بسیجی در هشت سال دفاع مقدس و کمک به نیروهای سپاه و ارتش، حضور در تک‌ها و پاتک‌های نظامی و جنگ‌های نامنظم و نامتقارن از دلایل اصلی که پیروزی ایران اسلامی در جنگ با رژیم بعث و همپیمانان مستکبر صدام شد، حضور بی‌ادعای بسیجیان در طرح‌های بزرگ ملّی، صنعتی، راه‌سازی و جهاد کشاورزی پس از جنگ و درخشش نخبگان بسیجی در عرصه‌های فراگیری علوم نوین و بومی‌سازی دانش‌‌های روز که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف مسابقات و المپیادهای جهانی به اهتزاز در آورده است، همه و همه نشان از میزان اثرگذاری، محبوبیت و اقتدار بسیج در صحنه‌های مختلف اجتماع است.



حضور و خیزش و جوشش بسیجیان در این سه دهه‌ از انقلاب اسلامی در درونمایه خود برکت و بیداری را برای تمامی آزاداندیشان جهان به ارمغان داشته به طوری که در حال حاضر کشورهای مسلمان و آزاده جهان با الگوبرداری از ساختار بسیج مستضعفان، گروه‌های مقاومت اسلامی راه اندازی کرده و همانطور که امروز مشاهده می‌کنیم برادران مسلمان ما در اقصی نقاط جهان در لبنان، فلسطین، عراق و ... با پیروی از این الگو به ویژه در مبارزات آزادی‌خواهانه خود و مقاومت در برابر دشمن متجاوز در جنگ 33 روزه‌ی لبنان و 22 روز غزه به پیروزی و موفقیت دست یافته‌اند و این نشان از جهانی شدن فرهنگ جهادی بسیج و اندیشه بسیجی است.



در ادامه‌ی این بیانیه آمده است :« مکتب بسیج » ؛ مکتب شهادت و مجاهدت و خدمت به خلق خداست تا جایی که به درجه‌ی لقاء‌الله نائل آمده و به خیل کثیر شهیدان، این منادیان حق و حقیقت برسی و از قفس تن برهی و از حضیض ذلت به اوج عزت دستیابی،که آن غایت کمال انسانی است.« بسیج » ؛ رمز جاودانه بودن و جاودان ماندن نظام ا سلامی ایران است، و بسیجی ، همانانی که بر پیمان ابدی خود با امام راحل عظیم‌الشأن، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهدای گرانقدر و گلگون‌کفن و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، نه خستگی می‌شناسند و نه انتظار قدردانی و تشکر دارند و این است راز سر به مهر و معجزه انقلابی بودن و جاودانه ماندن آن شیران بیشه‌ی عرصه‌های سخت انقلاب است.



در پایان این بیانیه آمده است : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این خجسته روز و هفته‌ی بسیج را به تمامی بسیجیان جان بر کف صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و یاد و خاطره آن سبکبالان عاشق و شهیدان گلگون‌کفن بسیجی را گرامی می‌دارد و بیان می‌کند، هنوز بسیج تجلی‌گاه اراده‌های کارآمد و خاستگاه مردان بی‌ادعا در عرصه عمل است که می‌تواند همچنان برای دوستان امیدبخش و برای دشمنان بیم‌آفرین باشد و این شور و شوق وصف‌ناپذیر جوانان ایرانی همراه با تعمیق بینش سیاسی و بلوغ اجتماعی بستری مناسب را در بین آحاد جامعه برای ایجاد خیزش‌ها و جنبش‌های عظیم علمی، فناوری و آبادانی ایران اسلامی به وجود آورده است.