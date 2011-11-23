بسیج رمز جاودانگی نظام اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است : بیش از سی سال پیش در چنین ایامی بود که با تدبیر و درایت هوشمندانهی قائد عظیمالشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه)، نهال مقدس و نوپای بسیج برای اولین بار در صحنهی اجتماع روئید و با رویش خود طنین امید و آزادی، عدالت و پیشرفت را سر داده و به عنوان برگ زرینی در دفتر خاطرات ملت مبارز ایران درخشیدن گرفت.
حضور مقتدرانه و معجزهگر بسیج و گروههای داوطلب بسیجی در هشت سال دفاع مقدس و کمک به نیروهای سپاه و ارتش، حضور در تکها و پاتکهای نظامی و جنگهای نامنظم و نامتقارن از دلایل اصلی که پیروزی ایران اسلامی در جنگ با رژیم بعث و همپیمانان مستکبر صدام شد، حضور بیادعای بسیجیان در طرحهای بزرگ ملّی، صنعتی، راهسازی و جهاد کشاورزی پس از جنگ و درخشش نخبگان بسیجی در عرصههای فراگیری علوم نوین و بومیسازی دانشهای روز که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصههای مختلف مسابقات و المپیادهای جهانی به اهتزاز در آورده است، همه و همه نشان از میزان اثرگذاری، محبوبیت و اقتدار بسیج در صحنههای مختلف اجتماع است.
حضور و خیزش و جوشش بسیجیان در این سه دهه از انقلاب اسلامی در درونمایه خود برکت و بیداری را برای تمامی آزاداندیشان جهان به ارمغان داشته به طوری که در حال حاضر کشورهای مسلمان و آزاده جهان با الگوبرداری از ساختار بسیج مستضعفان، گروههای مقاومت اسلامی راه اندازی کرده و همانطور که امروز مشاهده میکنیم برادران مسلمان ما در اقصی نقاط جهان در لبنان، فلسطین، عراق و ... با پیروی از این الگو به ویژه در مبارزات آزادیخواهانه خود و مقاومت در برابر دشمن متجاوز در جنگ 33 روزهی لبنان و 22 روز غزه به پیروزی و موفقیت دست یافتهاند و این نشان از جهانی شدن فرهنگ جهادی بسیج و اندیشه بسیجی است.
در ادامهی این بیانیه آمده است :« مکتب بسیج » ؛ مکتب شهادت و مجاهدت و خدمت به خلق خداست تا جایی که به درجهی لقاءالله نائل آمده و به خیل کثیر شهیدان، این منادیان حق و حقیقت برسی و از قفس تن برهی و از حضیض ذلت به اوج عزت دستیابی،که آن غایت کمال انسانی است.« بسیج » ؛ رمز جاودانه بودن و جاودان ماندن نظام ا سلامی ایران است، و بسیجی ، همانانی که بر پیمان ابدی خود با امام راحل عظیمالشأن، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و شهدای گرانقدر و گلگونکفن و آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایستادهاند، نه خستگی میشناسند و نه انتظار قدردانی و تشکر دارند و این است راز سر به مهر و معجزه انقلابی بودن و جاودانه ماندن آن شیران بیشهی عرصههای سخت انقلاب است.
در پایان این بیانیه آمده است : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این خجسته روز و هفتهی بسیج را به تمامی بسیجیان جان بر کف صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و یاد و خاطره آن سبکبالان عاشق و شهیدان گلگونکفن بسیجی را گرامی میدارد و بیان میکند، هنوز بسیج تجلیگاه ارادههای کارآمد و خاستگاه مردان بیادعا در عرصه عمل است که میتواند همچنان برای دوستان امیدبخش و برای دشمنان بیمآفرین باشد و این شور و شوق وصفناپذیر جوانان ایرانی همراه با تعمیق بینش سیاسی و بلوغ اجتماعی بستری مناسب را در بین آحاد جامعه برای ایجاد خیزشها و جنبشهای عظیم علمی، فناوری و آبادانی ایران اسلامی به وجود آورده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانهی فرا رسیدن سی وسومین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) با صدور بیانیهای این روز بزرگ و تاریخساز را به تمامی ملّت شریف و مبارز ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است : بیش از سی سال پیش در چنین ایامی بود که با تدبیر و درایت هوشمندانهی قائد عظیمالشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه)، نهال مقدس و نوپای بسیج برای اولین بار در صحنهی اجتماع روئید و با رویش خود طنین امید و آزادی، عدالت و پیشرفت را سر داده و به عنوان برگ زرینی در دفتر خاطرات ملت مبارز ایران درخشیدن گرفت.
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