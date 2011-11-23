نبود رهبر کاردان مشکل ملت های قیام کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله لکزایی ظهر چهارشنبه در سومین همایش تجلیل از جهادگران علم و فناوری بسیج دانشجویی استان که در موزه جنوب شرق کشور برگزار شد، اظهار داشت: بسیج نهادی مردمی است که برای حمایت همه جانبه از اسلام و انقلاب تشکیل شده و همواره از فرامین رهبری اطاعت می کند.

وی افزود: بسیج انقلاب اسلامی را به وجود آورده و حامی و نگه دارنده آن است.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: به گفته رهبر معظم انقلاب امروز ضروری ترین تشکل، بسیج دانشجویی و طلبه هاست که باید از اسلام و نظام اسلامی دفاع کند.

وی گفت: به فرمایش امام راحل اگر مسئولان از بسیجیان غافل شوند در آتش دوزخ خواهند سوخت.

وی افزود: بسیجیان سیستان و بلوچستان افتخارات علمی و پژوهشی بسیاری کسب کرده اند و از توانمندی بالایی در عرصه های مختلف برخوردار هستند.

لکزایی همچنین از راه اندازی خانه نخبگان علمی، پژوهشگران، نویسندگان و مبتکران بسیجی توسط سپاه سلمان استان در زاهدان در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: افراد نخبه می توانند با عضو شدن در این خانه ایده‌ های خود را ارائه دهند تا زمینه لازم برای ارتقا آثار آنان فراهم شود.

وی گفت: از جمله اهداف تاسیس خانه نخبگان علمی و پژوهشگران سپاه حمایت مالی و پشتیبانی در همایش ‌ها از افراد نخبه است.

وی همچنین با تقدیر از برپایی نخستین نمایشگاه مولفان سیستان و بلوچستان که از چند روز قبل در موزه جنوب شرق کشور گشایش یافته است افزود: تالیفات نویسندگانی که در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفته بسیار کمتر از آمار واقعی مولفین بومی منطقه است.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: مولفان استان علاوه بر تحمل رنج نگارش کتاب، تقبل هزینه بالای چاپ و دغدغه های فراوان آن، متاسفانه زحمت معرفی و توزیع کتاب را نیز متحمل می شوند که از مسئولان فرهنگی استان انتظار می رود برای حمایت و معرفی مولفان برجسته این استان تلاش های بیشتری انجام دهند.

در این همایش از دانشجویان بسیجی مبتکر، مولف و نخبه علمی سیستان و بلوچستان تجلیل شد.