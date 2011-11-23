گسترش فولاد به تبریزیها باخت!/ "یزد" پیروز نبردی از جنس فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور ظهر امروز با یک دیدار از گروه "الف" پی ریزی شد و طی آن تیم گسترش فولاد در خانه با نتیجه پرگل چهار بر یک مقابل فولاد یزد تن به شکست داد.

چهارمین شکست فصل آبی پوشان محمد حسین ضیایی در شرایطی در حضور حدود 500 تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز رقم خورد که این تیم ابتدا در دقیقه 12 توسط مرتضی قربان پور دروازه میهمان را باز کرد اما در ادامه تیم فولاد یزد بود که توانست با ضربه سر دیدنی میرمهدی قریشی، بازیکن تبریزی خود در دقیقه 20 کار را به تساوی بکشاند.

پس از اخراج علی رضا طی نیا در دقیقه 40 و در حالیکه نیمه اول با نتیجه تساوی یک – یک رو به پایان بود، فرار زیبای سجاد عرفانی بازیکن فصل قبل ماشین سازی و پاس عرضی او با ضربه تمام کننده محسن زارع زاده در دقیقه 44 به گل دوم تیم میهمان تبدیل شد.

اما این پایان کار دو تیم در نیمه اول نبود و تیم فولاد یزد با حرکت دیدنی علی بیگ زاویه، در اولین دقیقه وقت تلف شده این نیمه توانست شمار گلهای تیمش را به عددد سه افزایش دهد.

در شروع نیمه دوم تیم گسترش فولاد علیرغم اینکه یک بازیکن کمتر داشت اما با این وجود فشار نسبی روی دروازه تیم یزدی وارد آورد، اما فقط یکبار تیر دروازه حریف را توسط صمد زارع به لرزه درآورد و هیچ سود دیگری از حملات نصف و نیمه خود بدست نیاورد.

در سوی مقابل تیم یزد نیز چندان میلی برای افزایش تعداد گلهایش نداشت، ولی با این وجود این تیم در دقیقه 4+ 90 موفق به زدن گل چهارم خود اینبار توسط مصطفی چراغی خورد تا شکستی سنگین برای گسترش فولاد در تبریز تحمیل کند.

نکته جالب توجه اینکه تیم فولاد یزد علاوه بر زوران اسمیلسکی مربی فصل قبل ماشین سازی، از سه بازیکن تبریزی بهره می برد که با درخشش همین بازیکنان موفق به خلق یک پیروزی پرگل شد.

گسترش فولاد با این شکست شش امتیازی باقی ماند تا همچنان در زمره تیمهای پایین جدولی به شمار آید.