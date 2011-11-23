اولین همایش بزرگ هیئت های رزمندگان استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ادیبی مدیر هیئت های رزمندگان استان البرز در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: استان البرز دارای 15 هیئت رزمندگان اسلام است که در نقاط مختلف این استان در حال فعالیت هستند و بحمدالله دارای فعالیت های فرهنگی خوبی در مقابل تهاجم فرهنگی هستند.

ادیبی در ادامه افزود: در طول سال و به مناسبت های مختلف فرهنگی و مذهبی حدود هزار و 500 جلسه در موضوعات مذهبی، خانواده، اخلاقی و سایر موضوعات در این هیئت ها تشکیل می شود که با استقبال خوب مردم ولایت مدار استان البرز مواجه شده ایم.

وی گفت :با برگزاری مرتب جلسات عزاداری و سخنرانی تلاش می کنیم فرهنگ عاشورا را که همان فرهنگ جهاد و شهادت است در جامعه ترویج دهیم.

مدیر هیئت های رزمندگان استان البرز در خاتمه گفت: امروز در آستانه ماه محرم این همایش با هدف تبیین اهداف هیئت ها ، استفاده از نظرات کارشناسان برای ارتقاء سطح کیفی برنامه های فرهنگی و مذهبی ، ایجاد وحدت و همدلی بیشتر برگزار شد و خداوند را شاکریم که تصمیمات بسیار خوبی با حضور مدیران این هیئت ها اتخاذ گردید، که ثمره آن را انشاء الله در آینده ای نزدیک مشاهده خواهید کرد.



در ادامه این مراسم حضرت حجت الاسلام والمسلمین احمد خاتمی امام جمعه موقت شهر تهران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در جمع مسئولین هیئت های رزمندگان استان البرز طی سخنانی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند:" تشکیل هیئت رزمندگان اسلام یک کار صحیح و بجا بوده و ان شاءالله بعد از این هم ادامه این حرکت کار بجایی است" و شما عزیزان تائیدات مقام عظمای ولایت را دارید.

می بایست با برنامه ریزی و نظم و انظباط این مراکز فرهنگی مهم را اداره کنید در خاتمه مراسم حاضرین با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند و بر اطاعت از اوامر مقام عظمای ولایت تاکید داشتند.



لازم به توضیح است در این همایش یک روزه حضرت حجت الاسلام مهدی تائب، سردار بهرام حسینی مطلق فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و حاج سعید حدادیان به ایراد سخنرانی پرداختند.