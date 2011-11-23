آرامش خانواده ها عاملی مهم در تعلیم و تربیت دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در مراسم روز خانواده در دارالقران کریم زنجان با بیان اینکه آموزش پرورش در تربیت دانش آموزان نقش بسزایی را دارد، افزود: خانواده در رشد و شخصیت سازی دانش آموزان نقش بسزایی را ایفا می کنند و خانواده مهمترین رکن اساسی یک جامعه است.



وی رویکرد حمایت از خانواده و کمک به تربیت دانش آموزان را طرحی بزرگ در آموزش پرورش عنوان کرد و یاد آور شد: آموزش و پرورش با کمک خانواده می تواند شخصیت دینی دانش آموزان را ارتقا بخشد.



نظری 25ذیحجه را روز خانواده عنوان کرد و گفت: برای داشتن جامعه سالم و دین دار باید انسان های سالمی را خانواده ها تربیت کنند.



نظری ایجاد مجتمع آموزشی را یک حرکت تحولی با اهداف بلند مدت عنوان و بیان کرد: یکی از اهداف مجتمع آموزشی ارتباط تنگاتنگ خانواده با مدرسه است.



وی با اشاره به اینکه در این طرح مدیر با دانش آموز زمان طولانی با یک دیگر تعامل دارند، گفت: این طرح زمینه آشنایی مدیران و مسئولان مدارس را با دانش آموزان در مدت 12 سال تحقق می بخشد.



وی خروجی مثبت این طرح را آگاهی والدین از ورود و خروج دانش آموزان عنوان کرد و افزود: این طرح آگاهی خانواده را از برنامه های دانش آموزان افزایش می دهد و موجب کنترل دقیق خانواده ها می شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، تعطیلی در روز پنجشنبه را مطلوب عنوان کرد و افزود: این تعطیلات موجب می شود افراد خانواده بیشتر با یکدیگر تعامل داشته باشند.



نظری تقویت ارتباط خانه و مدرسه، مشخص شدن زمان ورود و خروج دانش آموزان، امکان ارتباط اولیا از طریق موبایل، اینترنت و مشاهده از راه دور به حیاط مدرسه را از اهداف مهم این طرح عنوان کرد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه هیچ بنیادی ارزشمندتر از خانواده نیست، یاد آور شد: مسئله خانواده و تعلیم و تربیت از زمانهای طولانی مورد بحث و بررسی بوده است.