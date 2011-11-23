به گزارش خبرنگار مهر، "میروسلاو بلاژویچ" پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل ملوان بندرانزلی با بیان این مطلب افزود: ما در این بازی تیمی را شکست دادیم که موفق شده بود استقلال را شکست دهد. من دیدارهای قبلی ملوان را به خوبی آنالیز کرده بودم و با شناخت از شرایط این تیم به میدان رفتیم.

وی از جنگندگی و انگیزه بازیکنان ملوان به نیکی یاد کرد و گفت: از نظر من بازی مس کرمان - ملوان دیگر تمام شده و ما باید خود را برای رقابت‌های جام حذفی آماده کرده و به صعود به مراحل اصلی این رقابت‌ها فکر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در خصوص جروبحث دو نفر از بازیکنان این تیم گفت: من یک مربی احساساتی هستم و وابستگی شدیدی به تیمم دارم، بنابراین وقتی جر و بحثی بین دو نفر از دوستانم در تیم به وجود می آید به شدت ناراحت می شوم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان زمانی که در دقایق پایانی بازی متوجه شد نام بازیکنی که قرار است به درون زمین بفرستد در فهرست 18 نفره تیم ثبت نشده است، بسیار عصبانی شد. وی در این خصوص تاکید کرد: ثبت نشدن نام بازکن ذخیره ما در فهرست فقط به دلیل اشتباهی اداری بوده است اما باید از هر فردی که مرتکب این اشتباه شده، انتقاد کرد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد فخرالدینی و حسن‌زاده در بازی مقابل ملوان خاطر نشان کرد: عملکرد میلاد فخرالدینی و احمد حسن‌زاده در ترکیب تیم مس بسیار خوب و قابل قبول است و آنها می توانند در آینده‌ای نزدیک زوج خوبی را در تیم مس کرمان تشکیل دهند. مطمئنم که اگر این دو بازیکن به روند روبه‌رشد خود ادامه دهند آینده درخشانی خواهند داشت.

بلاژویچ در خاتمه تاکید کرد: با پتانسیلی که در تیمم می بینم به هواداران مس کرمان قول می دهم که این تیم را آسیایی کنم چون در حال حاضر این فرصت برای ما هم در رقابت‌های لیگ برتر و هم در جام حذفی وجود دارد که سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوریم.