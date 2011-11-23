حق ما باخت بود/ از بازیکنانم راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: تیم نفت خیلی خوب بازی کرد. از دقیقه یک این دیدار فشار زیادی بر تیم ما وارد آمد و بازی خوب تیم مقابل بازی ما را تحت الشعاع قرار داد.

وی در ادامه افزود: در این بازی مساوی هم حق ما نبود و به نظر من هر چهار گل بازی را نفرات صبا به ثمر رساندند! ما در دو گلی که از تیم نفت خوردیم مقصر بودیم و باید با تمرینات بیشتری که انجام می دهیم نقایص و معایب تیم‌مان را برطرف کنیم.

سرمربی تیم صبای قم ضمن ابراز گلایه از بازیکنان خود گفت: از شاگردانم راضی نیستم، چراکه نتوانستند بازی که من از آنها می خواستم را انجام دهند.

سرمربی صبای قم در پاسخ به این پرسش که "آیا به قهرمانی و یا کسب سهمیه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فکر می کنید؟"، گفت: نه به دنبال قهرمانی هستیم و نه به دنبال سهمیه لیگ قهرمانان آسیا. ما طبق قراری که داشتیم باید از هر پنج بازی خود هشت امتیاز می گرفتیم که فکر می کنم تا به اینجا توانسته‌ایم نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

ویسی در پایان خاطرنشان کرد: این بازی دیگر تمام شده است و ما از فردا باید به فکر دیدارهای آینده باشیم و با رفع ایرادات فنی و تکنیکی برای دیدارهای بعدی خود را آماده کنیم.