ایران با پشتوانه علمی در حال قدرت گرفتن جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، لیدیا بریتو ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری 2011 اظهار داشت: یونسکو در صدد رفع موانع پیش روی توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سطح جهان است.

وی بیان داشت: این سازمان بین‌المللی برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های خود را در راستای ایجاد یک اجتماع علمی قرار داده است که بالاترین سطوح تا پایین‌ترین قسمت کشورها در این رده قرار می‌گیرند.

بریتو ادامه داد: پندآموزی کشورها در ایجاد هماهنگی‌های منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای از برنامه‌های محوری یونسکو است.



رئیس بخش سیاست گذاری علم و توسعه پایدار یونسکو تصریح کرد: توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در سیاست‌های علوم کشور قرار گرفته اما به اندازه اهمیت آن تاکنون صحبت نشده است.

وی ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری در زمینه ارتقاء فرهنگی و خلاقیت محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قدم‌های زیادی برداشته‌اند.



بریتو افزود: ایجاد خلاقیت و نوآوری و حس رقابت‌پذیری در بین پارک‌های علم و فناوری به سمت توسعه پایدار باید شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: یونسکو حمایت‌های لازم از جمله در مباحث مدیریتی، مالی و علمی از پارک‌های علم و فناوری انجام می‌دهد.

رئیس بخش سیاست گذاری علم و توسعه پایدار یونسکو با اشاره به اینکه مدیران در سیاست گذاری‌های آینده لازم است توجیه شوند تا تأثیر‌ها مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را متوجه شوند، اضافه کرد: یونسکو از سطوح پایین تا بالا برای توسعه علم و فناوری فعالیت می‌کند.

وی گفت: یونسکو از سال 1970 در صدد ایجاد ارتباط بین مراکز توسعه علمی و رسمی کردن آنها بین دانشگاه‌ها و مراکز دانش بنیاد بوده است.

مدیر توسعه پایدار یونسکو بیان داشت: ایران به واسطه برخورداری از علم و فناوری در حال قدرت گرفتن در جهان است.



وی با اشاره به اینکه کشور ایران مانند چین و برزیل در این چارچوب به تدریج قوی شده و مرکزی برای قدرت تلقی می‌شود، افزود: ایجاد پارک‌های علم و فناوری در این راستا نقش به سزایی دارد.

بریتو ادامه داد: امروزه علم در حال تغییر است و نیاز به علوم با ابعاد و جنبه‌های مختلف برای روبرو شدن با بحران‌های جهانی بیش از پیش احساس می‌شود.



وی با اشاره به اینکه امروزه دیگر مشکلات ملی نیست بلکه منطقه‌ای است و علم باید به صورت بین‌المللی، برای دموکراتیک شدن سیستم‌ها زمینه‌سازی کند، اظهار داشت: فعالیت با فرهنگ نوآوری در ابعاد ملی و منطقه‌ای برای یونسکو اهمیت دارد.

بریتو با بیان اینکه پارک‌های علمی در این زمینه قدم‌های مهمی برداشته است، اضافه کرد: وجود پارک‌های فناوری در برخی کشورها راهی برای از بین بردن نابرابری اقتصادی است.

وی گفت: پارک‌های علمی برای هم‌‌افزایی در مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی بر پایه نوآوری و رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود .



مدیر بخش سیاست گذاری علوم و توسعه پایدار یونسکو با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در نظر دارند از علم در چارچوب پارک‌های فناوری استفاده کنند، تصریح کرد: مدیریت خلاقانه و توسعه‌گرایانه در این راستا اهمیت دارد.

وی گفت: یونسکو سعی دارد در سطح کشورهای در حال توسعه، آنها را ترغیب به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری برای رشد علمی در چارچوب سیاسی و شرکت دادن عوام کند.

بریتو با اشاره به اینکه در بخش بین‌المللی نیز ارتباطات خود را در ارتباط با علوم جهانی پیگیری می‌کنیم، افزود: در پایین دست حمایت از مراکز کارآفرینی کوچک و متوسط و توسعه آنها و در مسائل میان دست به دانشگاه‌ها برای توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری کمک می‌کنیم.

وی انتقال تجربه‌ها و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها در این راستا را ضروری دانست و گفت: فعالیت‌های یونسکو درباره ظرفیت‌سازی به ویژه در کشورهای کنیا، جاکارتا، سریلانکا و جیبوتی چشمگیر بوده به طوری که برگزاری کارگاه‌های ملی و بین‌‌المللی به شکل عمده و خاص در این راستا انجام شده است.

بریتو با بیان اینکه ایجاد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یکی از روش‌های قابل توجه ایران در زمینه توسعه علم و فناوری است و افزود: به دنبال بنیان گذاشتن مرکز توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری کشورهای عضو اکو در اصفهان، زمینه برای حاکمیت بخشی توسعه در منطقه ایجاد شده است.

وی اهمیت توسعه اجتماعی در جوامع و گفتگو بین فرهنگ‌ها، ارتباط بین اندیشمندان جوامع را باعث افزایش سرعت توسعه علم در جهان دانست.