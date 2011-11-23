به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: قبل از این بازی گفته بودم که تماشاگران دیداری زیبا و جذاب را خواهند دید و در عمل شاهد بودیم که هر دو تیم بازی خوبی ارائه دادند اما تیم برتر میدان نفت بود.

فرکی همچنین از برتری‌های تیمش یاد کرد و اینکه باید صبای قم را شکست می داده اند. وی در این خصوص افزود: بازیکنان ما شایستگی این را داشتند که سه امتیاز این دیدار را کسب کنند، چرا که این سه امتیاز برای ما حکم 6 امتیاز را داشت.

وی با ابراز تاسف از اینکه بازیکنان نفت نتوانستند از فرصت‌های بدست آمده نهایت استفاده را ببرند، گفت: متاسفانه از فرصت‌های بی‌شماری که داشتیم به درستی استفاده نکردیم و تنها توانستیم دو بار دروازه تیم صبای قم را باز کنیم.

سرمربی تیم نفت تهران عملکرد شاگردانش را قابل قبول توصیف کرد و گفت: اگر چه این دیدار را با پیروزی به اتمام نرساندیم اما بازیکنانم تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز کردند و من به آنها تبریک می گویم و از بازی آنها رضایت کامل دارم.