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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

فرکی پس از تساوی با صبا:

برتر از نفت بودیم و باید پیروز می‌شدیم/ فرصت‌ها را به راحتی از دست دادیم

برتر از نفت بودیم و باید پیروز می‌شدیم/ فرصت‌ها را به راحتی از دست دادیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران تاکید کرد تیمش در مصاف با صبای قم برتر از حریف ظاهر شده و شایستگی رسیدن به پیروزی را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل صبای قم با بیان این مطلب افزود: قبل از این بازی گفته بودم که تماشاگران دیداری زیبا و جذاب را خواهند دید و در عمل شاهد بودیم که هر دو تیم بازی خوبی ارائه دادند اما تیم برتر میدان نفت بود.

فرکی همچنین از برتری‌های تیمش یاد کرد و اینکه باید صبای قم را شکست می داده اند. وی در این خصوص افزود: بازیکنان ما شایستگی این را داشتند که سه امتیاز این دیدار را کسب کنند، چرا که این سه امتیاز برای ما حکم 6 امتیاز را داشت.

وی با ابراز تاسف از اینکه بازیکنان نفت نتوانستند از فرصت‌های بدست آمده نهایت استفاده را ببرند، گفت: متاسفانه از فرصت‌های بی‌شماری که داشتیم به درستی استفاده نکردیم و تنها توانستیم دو بار دروازه تیم صبای قم را باز کنیم.

سرمربی تیم نفت تهران عملکرد شاگردانش را قابل قبول توصیف کرد و گفت: اگر چه این دیدار را با پیروزی به اتمام نرساندیم اما بازیکنانم تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز کردند و من به آنها تبریک می گویم و از بازی آنها رضایت کامل دارم.

کد مطلب 1467921

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