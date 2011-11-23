بیشتر ازدواجهای فامیلی سرانجام خوبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تراشیون عصر چهارشنبه در همایش ازدواج پایدارو موفق با موضوع " پسران ظاهر پسند، دختران آهن پسند " که در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد اظهارداشت: در جلسه خواستگاری گفتگوی بین پسر و دختر باید پلیسی باشد نه عاشقانه درغیراین صورت به بیراهه می رود.



کارشناس صدا و سیما و استاد حوزه و دانشگاه از شهر قم با اشاره به ملاک های انتخاب درست ازدواج تصریح کرد: دینداری، اخلاق، هوش، فرهنگ خانواده، اخلاق خانواده، تناسب سنی دختر و پسر، تناسب تحصیلی، تناسب اقتصادی بین خانواده ها، نگرش های سیاسی و فرهنگی و تناسب جسمانی دختر و پسر از ملاک های اصلی برای انتخاب درست همسر است.



وی در خصوص آشنایی دختران و پسران در دانشگاه گفت: آشنایی دختران و پسران در دانشگاه ها اغلب به صورت هیجانی است و هرچه هیجان در انتخاب وجود داشته باشد به همان میزان عقلانیت کم می شود.



تراشیون تاکید کرد: ایران کشوری پر از خرده فرهنگهاست و دختران و پسران در دانشگاه ها باید بدانند فقط پوشش یکسان و استفاده از تیپهای مد ِروز، ملاک انتخاب نیست بلکه ممکن است دو طرف خانواده هایی با فرهنگ های متفاوت داشته باشند که زندگی آنها را دچار مشکل کند هر چند باید خرده فرهنگ ها را شناخت اما باید دانست نمی توان خرده فرهنگ ها را تغییر داد.



وی سپس با اشاره به هوش در زندگی که دو طرف باید آنها را فراگرفته و به کار ببرند، یادآورشد: هوش مهارتی، حرکتی، کلامی، اجتماعی، درونی، خلاقانه و هوش منطقی(تحلیل گر) هوش هایی هستند که اگر دو طرف در زندگی کسب نکرده و رعایت نکنند زندگی پایدار و موفقی نخواهند داشت.

حجت الاسلام تراشیون، صداقت را پایه اصلی در زندگی زناشویی دانست و گفت: آقایان باید بدانند زنان به دلیل برخورداری از هوش بالا در روابط خود، نمی توانند به آنها دروغ بگویند اما به خوبی متوجه دروغ گفتن همسرشان می شوند.

این استاد دانشگاه در ادامه، گفتگوی کلامی را یکی از بهترین روشهای شناخت افراد در موضوع ازدواج ذکرکرد و افزود: بهترین مرحله شناخت از مرحله خواستگاری تا بله برون است و این مرحله می تواند با نظارت خانواده ها از یک تا 100 ساعت هم طول بکشد اما دوستیهای نامشروع و بدون اطلاع خانواده ها حتی اگر سالها به طول بیانجامد و منجر به سوء استفاده نشود مطمئنا باعث شناخت بیشتر نخواهد شد.



استاد حوزه و دانشگاه گفت: دختر و پسر نباید به دنبال ایده آل باشند زیرا دست یافتنی نیست بلکه باید دنبال واقعیت باشند.

وی سپس با اشاره به نقش مهم خانواده ها در انتخاب همسر مناسب برای فرزندان یادآورشد: خانواده ها با نظارت و مشورت خود می توانند با راهنمایی و انتقال تجربه، در امر ازدواج به فرزندان خود کمک کنند اما متاسفانه در ازدواج های فامیلی شاهد ازدواج های تحمیلی هستیم که متاسفانه بیشتر این ازدواج ها سرانجام خوبی نداشته است.

وی بهترین سن خواستگاری برای دختران را از 19 تا 22 سال ذکر کرد و با اشاره به پدیده خطرناک دیر ازدواج کردن دختران این پدیده را بسیار ناخوشایند دانست و اضافه کرد: فکر کردن در خصوص ازدواج همیشه سخت تر از خود ازدواج است و دختران امروز نباید برای ازدواج کردن خرده گیری کنند زیرا دیگر سن شان بالا می رود و ازدواج کردن برایشان سخت می شود.

حجت الاسلام تراشیون، دور شدن از مدل اسلامی را باعث بیشتر اختلافات زناشویی دانست و ادامه داد: اسلام دینی کاملاً منطقی است زیرا در مدل زندگی اسلامی، جایگاه مرد و زن و روابط آن ها به خوبی مشخص شده است.

وی تصریح کرد: بهترین مدل زندگی برای جهان امروز جایگاه سالاری است نه مرد سالاری، نه زن سالاری و نه شایسته سالاری زیرا در غیر این صورت آرامش جسمی و روحی در زندگی زناشویی به هم خورده و نارضایتی های بسیاری را در زندگی ها شاهد خواهیم بود.



این مراسم با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.