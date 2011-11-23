نقشه جامع دولت الکترونیک تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره اعضای هیئت دولت با مردم شهرستان پاکدشت که در محل شهرداری پاکدشت انجام می شود، افزود: این نقشه با بیش از 260 پروژه اصلی و صدها زیرپروژه به تصویب رسیده است.

وی اظهارداشت: نقشه جامع دولت الکترونیک که توسط کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت ارتباطات(فاوا) عملیاتی شده، در آینده ای نزدیک و با برگزاری همایش ملی با حضور مسئولان "فاوا" دستگاههای ملی و استانی برگزار خواهد شد، اجرایی می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: خدمات تمام الکترونیک که هم اکنون به صورت تراکنشی انجام می شود، تا پایان امسال به 350 خدمت می رسد.