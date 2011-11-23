به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری همایش بزرگ ورزش کارمندان دولت بیان داشت: فرمایشات حضرت علی (ع) که از خداوند توان و نیرو برای خدمترسانی بیشتر درخواست میکردند را در ارائه بهتر و بیشتر خدمات از طرف کارمندان دولت به عموم مردم مشاهده کرد.
وی گفت: برگزاری همایشهای مانند ورزش کارمندان دولت علاوه بر اینکه روحیه نشاط و شادابی را در این قشر زحمتکش جامعه افزایش میدهد، ارائه خدمات بیشتر از طرف کارمندان دولت را نیز می توان یکی از مهمترین محاسن برگزاری این همایشها بیان کرد.
مسئول تربیت بدنی سپاه صاحبالزمان (عج) اصفهان با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای حرکات ورزشی برای کارمندان مهم نیست، گفت: کیفیت کاری و اثرگزاری این مقوله در زندگی فردی و اجتماعی کارمندان دارای اهمیت است.
وی با اشاره به تربیت بدنی سپاه صاحبالزمان (عج) اظهار داشت: با توجه به اهمیت ورزش، نیروهای صنفی و ستادی سپاه صاحبالزمان، هفتهای سه روز و در ایام فرد، به مدت یک ساعت و نیم اجرای ورزش صبحگاهی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
قاسمی با اشاره به رشتههای قابل انجام توسط این فرماندهی تاکید کرد: رشتههای شنا، تیراندازی، آمادگی جسمانی، فوتسال، والیبال، پیادهروی و کوهنوردی از جمله ورزشهای انجام شده در سپاه صاحبالزمان (عج) است.
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