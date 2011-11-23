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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

اسکندری:

ایلام مستعد برای مطالعات باستان‌شناسی است

ایلام مستعد برای مطالعات باستان‌شناسی است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: این استان مستعد برای مطالعات باستان شناسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: استان ایلام با بیش از یک‌هزار اثر شناسایی شده و قرارگیری در زاگرس میانی با آثار تاریخی شاخص و مهم، سرزمین طلایی برای مطالعات باستان‌شناسی محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: وجود دشت دهلران، مهران، دره هلیلان، منطقه چوار و دشت ایوان اهمیت فراوانی به این منطقه فرهنگی داده است.

اسکندری عنوان کرد: عملیات پژوهشی در دشت مهران از سوی هیئت باستان‌شناسی ایرانی به سرپرستی مرحوم علی‌محمد خلیلیان در سال 1357 به انجام رسید و پس از آن اهمیت این دشت از نظر مطالعات باستان‌شناسی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: آثار به دست آمده از این منطقه بیانگر سکونت انسان از دوران پیش از تاریخ تا دوره معاصر بوده و این موضوع گویای اهمیت و شرایط مناسب زیست محیطی در این منطقه برای سکونت بوده است.

شهرستان مهران با وسعتی حدود چهار هزار و 164 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان ایلام و در ساحل چپ رودخانه معروف کنجان‌چم واقع شده است.

مرکز شهرستان مهران در گذشته منصورآباد نام داشت و در سال 1309 با تصویب فرهنگستان ایران به مهران تغییر نام یافت.

در حال حاضر مرز بین‌المللی مهران که به دروازه عتبات‌عالیات شهرت یافته، پرترددترین مرز خاکی ایران محسوب می‌شود.

کد مطلب 1467927

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