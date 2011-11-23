به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: استان ایلام با بیش از یک‌هزار اثر شناسایی شده و قرارگیری در زاگرس میانی با آثار تاریخی شاخص و مهم، سرزمین طلایی برای مطالعات باستان‌شناسی محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: وجود دشت دهلران، مهران، دره هلیلان، منطقه چوار و دشت ایوان اهمیت فراوانی به این منطقه فرهنگی داده است.



اسکندری عنوان کرد: عملیات پژوهشی در دشت مهران از سوی هیئت باستان‌شناسی ایرانی به سرپرستی مرحوم علی‌محمد خلیلیان در سال 1357 به انجام رسید و پس از آن اهمیت این دشت از نظر مطالعات باستان‌شناسی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: آثار به دست آمده از این منطقه بیانگر سکونت انسان از دوران پیش از تاریخ تا دوره معاصر بوده و این موضوع گویای اهمیت و شرایط مناسب زیست محیطی در این منطقه برای سکونت بوده است.



شهرستان مهران با وسعتی حدود چهار هزار و 164 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان ایلام و در ساحل چپ رودخانه معروف کنجان‌چم واقع شده است.

مرکز شهرستان مهران در گذشته منصورآباد نام داشت و در سال 1309 با تصویب فرهنگستان ایران به مهران تغییر نام یافت.

در حال حاضر مرز بین‌المللی مهران که به دروازه عتبات‌عالیات شهرت یافته، پرترددترین مرز خاکی ایران محسوب می‌شود.