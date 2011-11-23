به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری اظهار داشت: استان ایلام با بیش از یکهزار اثر شناسایی شده و قرارگیری در زاگرس میانی با آثار تاریخی شاخص و مهم، سرزمین طلایی برای مطالعات باستانشناسی محسوب میشود.
وی بیان داشت: وجود دشت دهلران، مهران، دره هلیلان، منطقه چوار و دشت ایوان اهمیت فراوانی به این منطقه فرهنگی داده است.
اسکندری عنوان کرد: عملیات پژوهشی در دشت مهران از سوی هیئت باستانشناسی ایرانی به سرپرستی مرحوم علیمحمد خلیلیان در سال 1357 به انجام رسید و پس از آن اهمیت این دشت از نظر مطالعات باستانشناسی مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: آثار به دست آمده از این منطقه بیانگر سکونت انسان از دوران پیش از تاریخ تا دوره معاصر بوده و این موضوع گویای اهمیت و شرایط مناسب زیست محیطی در این منطقه برای سکونت بوده است.
شهرستان مهران با وسعتی حدود چهار هزار و 164 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان ایلام و در ساحل چپ رودخانه معروف کنجانچم واقع شده است.
مرکز شهرستان مهران در گذشته منصورآباد نام داشت و در سال 1309 با تصویب فرهنگستان ایران به مهران تغییر نام یافت.
در حال حاضر مرز بینالمللی مهران که به دروازه عتباتعالیات شهرت یافته، پرترددترین مرز خاکی ایران محسوب میشود.
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