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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

حزنی اعلام کرد:

محرومیت زدایی خصوصیت بارز سپاه پاسداران است

محرومیت زدایی خصوصیت بارز سپاه پاسداران است

بابلسر - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر از محرومیت زدایی به عنوان خصوصیت و شاخصه بارز سپاه پاسداران یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاء حزنی عصر چهارشنبه در جمع سپاهیان بابلسر با اشاره به تلاش سپاه پاسداران در امر محرومیت زدایی افزود: حضور سپاه در میان مردم الزامی است و بودن مردم در کنار سپاه رمز موفقیت سپاه است.

وی گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، سپاه باید مردم دار و مردم یار و محبوب مردم باشد و این ماموریت مهمی برای سپاه است.
 
حزنی، توجه و هماهنگی بیشتر مسئولان را در زمینه محرومیت زدایی خواستار شد و افزود: باید مسئولان با یکدیگر هماهنگ و با مردم همراه باشند و این همکاری و هماهنگی سبب می شود تا عقب ماندگیها جبران شود.
 
فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر گفت: بسیاری از طرحهای عمرانی اجرا شده توسط سپاه، بدون پیگیری مسئولان صورت گرفته است.
 
وی افزود: طرح هایی کوچک، زودبازده و عام المنفعه در راستای کارآمدی نظام و به عنوان هدیه مقام عظمای ولایت به مردم بوده زیرا مردم درهشت سال دفاع مقدس حضور داشتند و پشتیبانی و اداره جنگ با مردم و فرماندهان و شهدا بوده است.
 
حزنی، مردم ایران را قدرشناس و مسئولان را دلسوز دانست و ادامه داد: همه مسئولان و مردم باید روحیه و تفکر بسیجی داشته باشند.
کد مطلب 1467928

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