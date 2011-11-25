به گزارش خبرنگار مهر، آخرین ساخته دامادی بعد از فیلم "اخلاقتو خوب کن" به کارگردانی مسعود اطیابی در این گروه به روی پرده می‌رود. هم اکنون فیلم "راه آبی ابریشم" در این گروه اکران است و بعد دهه محرم فیلم اطیابی به روی پرده می‌رود.

محمد مطیع، علیرضا خمسه، دانیال عبادی، ستاره اسکندری، بهنوش بختیاری، مژگان بیات، مجید یاسر، مرتضی اکبری، پدرام کریمی، حامد جوادی و حامد بهداد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از محسن دامادی: فیلمنامه نویس و کارگردان، محمدصادق آذین: مدیر تولید، محمدرضا سکوت: مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی: صدابردار، آیدین ظریف: طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح چهره‌پردازی، فاطمه زیوری: برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، حافظ احمدی: عکاس، سیمین آزادی: منشی صحنه.

محسن دامادی فیلم‌های سینمایی "یک اشتباه کوچولو" و "خانواده ارنست" را در کارنامه دارد.