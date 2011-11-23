به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، در روز پنجشنبه بارش شدید باران و وزش باد در استانهای حاشیه دریای خزر همراه با بارش برف در دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز رخ می‌دهد. این شرایط در روز جمعه علاوه بر مناطق فوق،‌ استان خراسان رضوی را نیز در بر می‌گیرند.

بر این اساس طی روزهای پنجشنبه و جمعه آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران و اختلال در تردد جاده‌های منتهی به این استانها و جاده‌های کوهستانی رشته کوه البرز پیش‌بینی می‌شود.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج و توفانی است و در نیمه شمالی کشور دمای هوا بین 3 تا 6 درجه کاهش می‌یابد. این کاهش دما در استانهای واقع در دامنه‌های البرز در این مدت به 4 تا 8 درجه است.

