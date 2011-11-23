تفکر بسیجی صحنه‌ گردان انقلاب مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم افشاری در گردهمایی فرماندهان پایگاههای بسیج ادارات خراسان جنوبی با اشاره به هفته بسیج اظهار داشت: یادآوری بزرگداشتها به معنی این است که اهداف اصلی این مناسبتها به فراموشی سپرده نشود.
وی با بیان اینکه امروز بسیج رمز پایداری، ماندگاری و عزت ملی است، تصریح کرد: پیروزی ها و موفقیتهای این ملت مرهون رهبریهای داهیانه امام خمینی(ره) و بعد از ایشان رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم از این ملت است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تحریم های آمریکا و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: با درایت و رهبری مقام معظم رهبری و مقاومت مردم و بسیجیان در صحنه، امروز این تحریم ها اثری نکرده و جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و عزت خود قرار دارد.
افشاری با بیان اینکه امروز دشمن هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی فعالیت می کند، ادامه داد: بنابراین باید در برابر هجمه های داخلی و خارجی دشمن بایستیم.
وی وحدت و یکپارچگی مردم و ملت را از نقاط قوت این نظام برشمرد و گفت: ایجاد تفرقه و قومیت گرایی در ابعاد مختلف و اقشار مختلف از برنامه های دشمن است که در برابر آن باید هوشیار و آگاه باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی اختلاف بین مسئولان نظام را از دیگر حربه های دشمن دانست و بیان داشت: با درایت مقام معظم رهبری و مسؤلان نظام، دشمن با این حربه خود به جایی نرسیده و ناکام خواهد ماند.
افشاری با اشاره به اینکه امروز بسیج جزو بدنه اصلی نظام اسلامی است، یادآور شد: باید فرهنگ و تفکر بسیجی را در سطح جامعه نهادینه کنیم.
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