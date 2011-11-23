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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

حسینی:

خدابنده شهرستان پیشرو در صدور شناسنامه الکترونیکی است

خدابنده شهرستان پیشرو در صدور شناسنامه الکترونیکی است

خدابنده - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت و احوال استان زنجان گفت: خدابنده از شهرستانهای پیشرو در صدور شناسنامه الکترونیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدیعقوب حسینی ظهرچهارشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان خدابنده افزود: ثبت الکترونیکی باعث می شود آمارها به روز و دقیق باشد.
 
وی ادامه داد: خدابنده جزو نخستین شهرستانی است که صدور شناسنامه ها دیجیتالی بوده و از فعالترین شهرهای در بحث ثبت وقایع حیاتی است.
 
حسینی افزود: برنامه های دولت جمهوری اسلامی با برنامه ریزیهای خاصی اجرا می شود و باید در تحکیم آن با جدیت و برنامه ریزی دقیق انجام وظیفه کرد.
 
مدیرکل ثبت و احوال استان زنجان بابیان اینکه ثبت وقایع این استان نسبت به سال گذشته در شش ماه اول سال 90، رشد خاصی نداشته است، ‌گفت: امسال 9هزار و 652ولادت، دو هزار و 750 وفات صورت گرفته است.
 
حسینی  افزود: در شش ماهه نخست امسال هشت هزار و 258 ازدواج و 768 طلاق به ثبت رسیده است.
 
حسینی افزود: ثبت وقایع حیاتی و ازدواج و طلاق در مهلت قانونی شرایط را برای ایجاد بانک اطلاعاتی قوی فراهم می‌آورد و خوشبختانه استان زنجان در این خصوص موفق بوده است.
کد مطلب 1467935

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