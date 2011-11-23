1200 کیلوگرم گل زعفران از کشاورزان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رضازاده اظهار داشت: به منظور حمایت از کشاورزان زعفران کار استان و کوتاه کردن دست واسطه ها این شبکه اقدام به خرید زعفران از تولید کنندگان این محصول کرده است.
وی ادامه داد: یکی از این اهداف و برنامه های شبکه تعاون روستایی خرید محصولات کشاورزی در قالب خریدهای تضمینی و توافقی به منظور چتر حمایتی از کشاورزان است که در این راستا اقدامات موثری انجام شده است.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: توسط اتحادیه تعاون روستایی خراسان جنوبی در قبال خرید یک هزار و 200 کیلوگرم گل زعفران 240 میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: محصول زعفران پس از فرآوری و بسته بندی برای عرضه راهی بازار مصرف می شود.
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