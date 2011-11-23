به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدارس مروج سلامت اظهار داشت: مدارس بهترین مکان برای یادگیری هستند و بستری مناسب برای دستیابی به سلامت و ارتقای الگوهای رفتاری و سلامتی مردم به شمار میروند.
وی اضافه کرد: تمام مردم باید به سوی راهکارهای ارتقای سلامت حرکت کنند و تواناییهای افراد باید در زمینههای مختلف افزایش داده شود و تمام مردم باید برای سلامتی باشند و این شعار باید در سطح جوامع فرهنگسازی شود.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان به ضرورت ارتقای سلامتی مردم در تمام ابعاد اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به توصیههای سازمان جهانی بهداشت تمام کشورها باید با رعایت حداقلهای سلامتی و بهداشتی در این راستا قدم بردارند.
وی با اشاره به نقش دانشآموزان در راستای ایجاد جامعه سالم تصریح کرد: رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به ضرورت ارائه آموزشهای مناسب به مردم به منظور ارتقای سلامتی آنها، اضافه کرد: تمام مردم به سلامتی خود توجه کنند و با بهرهگیری از الگوهای رفتاری مناسب در راستای ایجاد جامعه سالم گام بردارند.
حیدری به اهمیت ارتقای سلامت افراد در تمام زمینهها اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای سلامت مردم و جامعه در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته و افزایش سطح سلامت جوامع در دستور کار سازمان بهداشت جهانی قرار دارد.
وی تاکید کرد: شیوههای زندگی باید اصلاح شود و مسئولان باید با ارائه راهکارهای مناسب در جامعه الگوهای رفتاری مردم را تغییر بدهند.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان به ظرفیتهای موجود در مدارس برای ارتقای سلامتی افراد اشاره کرد و افزود: شیوههای سلامتی باید از مدارس به و آغاز ورود آنها به سیستم آموزشی به این افراد ارائه شود و جامعه مدرسه به عنوان محور اصلی و اساسی ارتقای سلامتی هستند.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در راستای ایجاد جامعه سالم گفت: شهر سالم، مدرسه سالم، جامعه ایمن و سالم و مدرسه مروج سلامت از موضوعات مطرح شده در راستای ارتقای سلامتی در سطوح مختلف است.
