۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

حیدری:

شیوه‌های زندگی باید اصلاح شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: شیوه‌های زندگی باید اصلاح شود و مسئولان باید با ارائه راهکار‌های مناسب در جامعه الگو‌های رفتاری مردم را تغییر بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدارس مروج سلامت اظهار داشت: مدارس بهترین مکان برای یاد‌گیری هستند و بستری مناسب برای دست‌یابی به سلامت و ارتقای الگو‌های رفتاری و سلامتی مردم به شمار می‌روند.

وی اضافه کرد: تمام مردم باید به سوی راهکار‌های ارتقای سلامت حرکت کنند و توانایی‌های افراد باید در زمینه‌های مختلف افزایش داده شود و تمام مردم باید برای سلامتی باشند و این شعار باید در سطح جوامع فرهنگ‌سازی شود.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان به ضرورت ارتقای سلامتی مردم در تمام ابعاد اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت تمام کشور‌ها باید با رعایت حد‌اقل‌های سلامتی و بهداشتی در این راستا قدم بردارند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در راستای ایجاد جامعه سالم تصریح کرد: رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به ضرورت ارائه آموزش‌های مناسب به مردم به منظور ارتقای سلامتی آنها، اضافه کرد: تمام مردم به سلامتی خود توجه کنند و با بهره‌گیری از الگو‌های رفتاری مناسب در راستای ایجاد جامعه سالم گام بردارند.

حیدری به اهمیت ارتقای سلامت افراد در تمام زمینه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای سلامت مردم و جامعه در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته و افزایش سطح سلامت جوامع در دستور کار سازمان بهداشت جهانی قرار دارد.

وی تاکید کرد: شیوه‌های زندگی باید اصلاح شود و مسئولان باید با ارائه راهکار‌های مناسب در جامعه الگو‌های رفتاری مردم را تغییر بدهند.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان به ظرفیت‌های موجود در مدارس برای ارتقای سلامتی افراد اشاره کرد و افزود: شیوه‌های سلامتی باید از مدارس به و آغاز ورود آنها به سیستم آموزشی به این افراد ارائه شود و جامعه مدرسه به عنوان محور اصلی و اساسی ارتقای سلامتی هستند.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در راستای ایجاد جامعه سالم گفت: شهر سالم، مدرسه سالم، جامعه ایمن و سالم و مدرسه مروج سلامت از موضوعات مطرح شده در راستای ارتقای سلامتی در سطوح مختلف است.

