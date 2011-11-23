عاشورا رسالت زنده شیعه است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در نخستین یادواره مداحان شهید مازندران اظهار داشت: دشمن برای روزعاشورا، انتظار و روحانیت سرمایه گذاری کلانی انجام داده تا با شایعه، تخریب و دروغ مردم را نسبت به این سه موضوع، حساس جلوه دهد.

وی افزود: هفته بسیج در حقیقت هفته ایثار، ایمان، ارزش وشهادت و هفته حماسه است و بسیجیان برای حیثیت و آبروی انقلاب اسلامی خونهای آنان ریخته شد با برپایی یادوارها تجدید خاطره برای شهدای بسیجی و مداح باشد.

طبرسی گفت: ماه محرم دارای اهمیت فراوانی دربین مسلمانان دارد و نفس شخص عزا دار را به تسبیح زدن هنگام عبادت تشبیه کرده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه دشمنان با استفاده از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم می خواهند در کشور بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، تصریح کرد: مداحان و روحانیون در ماه محرم با بالا بردن آگاهی خود مردم را از این توطئه دشمن علیه انقلاب اسلامی آگاه سازند.

طبرسی گفت: بیداری اسلامی و جنبش وال استریت در کشورهای اسلامی، نقشه های شوم دشمن را خنثی ساخته است.

وی تاکید کرد: مومنان از سوگواری وعزاداری و بیداری اسلامی و انقلاب استفاده کرده و بار دیگر واقعه عاشورا را برای شیعیان و مسلمانان جامعه تبیین شود.