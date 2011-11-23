هیئتهای مذهبی قزوین از لامپهای کم مصرف استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یوسف جبارزاده در آستانه فرارسیدن ماه محرم اظهارداشت: با توجه به ایام محرم و برپایی مراسم سوگواری سالار شهیدان در تکایا و مساجد و افزایش میزان مصرف انرژی برق نحوه استفاده از این انرژی مهم است.

وی افزود: لامپهای کم مصرف راندمان بالایی دارند و برای تامین روشنایی مورد نیاز مجالس عزاداری ایام محرم و صفر مناسب هستند از این رو از هیئتهای مذهبی درخواست می شود به جای استفاده از لامپهای پرمصرف و کم بازده از قبیل لامپهای مدادی، خیاری و گازی که موجب افزایش بیش از حد برق می شود از لامپهای کم مصرف استفاده کنند.

جبارزاده تصریح کرد: تامین برق اینگونه مجالس باید از طریق قانونی انجام شود و شرکت توزیع نیروی برق استان برای تامین برق مجالس سوگواری طبق ضوابط قانونی آمادگی کامل دارد.

این مسئول یادآورشد: در برخی موارد شاهد استفاده غیرمجاز از شبکه های برق برای تامین نیاز دسته های عزاداری هستیم که با تمهیدات فراهم شده و آمادگی شرکت برق استان در این زمینه مشکلی نیست از این رو نیازی به استفاده از روشهای غیر شرعی و غیر فنی برای تامین برق وجود ندارد.

وی تامین برق از راههای غیر قانونی را خلاف شعایر مذهبی دانست و گفت: این کار ضمن داشتن خطرات جانی تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.