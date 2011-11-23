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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

جبارزاده:

هیئتهای مذهبی قزوین از لامپهای کم مصرف استفاده کنند

هیئتهای مذهبی قزوین از لامپهای کم مصرف استفاده کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: لامپهـای کم مصرف راندمان بالایی دارند و برای تامین روشنایی مجالس سوگواری در ایام محرم بسیار مناسب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یوسف جبارزاده در آستانه فرارسیدن ماه محرم اظهارداشت: با توجه به ایام محرم و برپایی مراسم سوگواری سالار شهیدان در تکایا و مساجد و افزایش میزان مصرف انرژی برق نحوه استفاده از این انرژی مهم است.
 
وی افزود: لامپهای کم مصرف راندمان بالایی دارند و برای تامین روشنایی مورد نیاز مجالس عزاداری ایام محرم و صفر مناسب هستند از این رو از هیئتهای مذهبی درخواست می شود به جای استفاده از لامپهای پرمصرف و کم بازده از قبیل لامپهای مدادی، خیاری و گازی که موجب افزایش بیش از حد برق می شود از لامپهای کم مصرف استفاده کنند.
 
جبارزاده تصریح کرد: تامین برق اینگونه مجالس باید از طریق قانونی انجام شود و شرکت توزیع نیروی برق استان برای تامین برق مجالس سوگواری طبق ضوابط قانونی آمادگی کامل دارد.
 
این مسئول یادآورشد: در برخی موارد شاهد استفاده غیرمجاز از شبکه های برق برای تامین نیاز دسته های عزاداری هستیم  که با تمهیدات فراهم شده و آمادگی شرکت برق استان در این زمینه مشکلی نیست از این رو نیازی به استفاده از روشهای غیر شرعی و غیر فنی برای تامین برق وجود ندارد.
 
وی تامین برق از راههای غیر قانونی را خلاف شعایر مذهبی دانست و گفت: این کار ضمن داشتن خطرات جانی تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
کد مطلب 1467940

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