به گزارش خبرنگار مهر، راضیه امیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدارس مروج سلامت با اشاره به اینکه مدارس مروج یک برنامه ملی و منطقهای است، اظهار داشت: در آیندهای نزدیک تمام مدارس موجود در کشور باید زیر پوشش این طرح قرار بگیرند و سالمسازی و ایمنسازی مدارس یک اصل مهم و اساسی در جامعه امروز است.
وی با اشاره به فرایند یادگیری افراد در مدارس اضافه کرد: آموزش شیوههای زندگی سالم از ابتدای ورود دانشآموزان نقش موثری در راستای ارتقای سلامتی آنها در آینده دارد و ایجاد جامعه سالم با مشارکت فعالانه اولیا، مربیان و دانشآموزان محقق میشود.
مسئول مرکز واحد سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: این برنامه از سال 1388 در سطح کشور و استان اجرایی شده و در حال حاضر مدارس بسیاری در سطح استان برای اجرای این طرح انتخاب شدهاند.
وی به ضرورت ارتقای ظرفیتهای افراد زمینههای مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت سلامتمحور باید در صدر برنامههای ارتقای سلامت و خدمات سلامتی و بهداشتی قرار بگیرد و برنامههای آموزشی باید به سمت سالمسازی جامعه هدایت شود.
میدی با اشاره به اجرای این برنامه در اصفهان تاکید کرد: در سال جاری تعداد مدارس زیر پوشش این طرح از 40 مدرسه به 700 مدرسه افزایش یافته و برنامههای سالمسازی باید بر اساس استانداردهای مشخص شده در مدارس اجرا شود.
وی به معیارهای انتخاب مدارس مجری طرح مروج سلامت اشاره کرد و بیان داشت: این مدارس باید به پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت مجهز باشند و وضعیت بهداشت محیط آنها نیز استاندارد باشد.
مسئول مرکز واحد سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت استان اصفهان اضافه کرد: ساختار و گردش کمیتههای مدارس مروج سلامت باید در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مدارس ایجاد و راهاندازی شود و این کمیتهها باید با برنامهریزی کامل سلامت جامعه را ارتقا بدهند.
وی گفت: رشد شخصیتی افراد باید متناسب با روشهای ایمن، آموزش مناسب به افراد، رژیم غذایی متعادل، حمایت عاطفی و سایر روشهای استاندارد انجام شود.
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