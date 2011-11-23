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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

امیدی:

مدارس مروج سلامت بر اساس استاندارد‌های مناسب توسعه داده شوند

مدارس مروج سلامت بر اساس استاندارد‌های مناسب توسعه داده شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مرکز واحد سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مدارس مروج سلامت بر اساس استاندارد‌های مناسب در سطح استان توسعه داده شوند و نیاز‌های تمام دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه امیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدارس مروج سلامت با اشاره به اینکه مدارس مروج یک برنامه ملی و منطقه‌ای است، اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک تمام مدارس موجود در کشور باید زیر پوشش این طرح قرار بگیرند و سالم‌سازی و ایمن‌سازی مدارس یک اصل مهم و اساسی در جامعه امروز است.

وی با اشاره به فرایند یاد‌گیری افراد در مدارس اضافه کرد: آموزش شیوه‌های زندگی سالم از ابتدای ورود دانش‌آموزان نقش موثری در راستای ارتقای سلامتی آنها در آینده دارد و ایجاد جامعه سالم با مشارکت فعالانه اولیا، مربیان و دانش‌آموزان محقق می‌شود.

مسئول مرکز واحد سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: این برنامه از سال 1388 در سطح کشور و استان اجرایی شده و در حال حاضر مدارس بسیاری در سطح استان برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند.

وی به ضرورت ارتقای ظرفیتهای افراد زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مدیریت سلامت‌محور باید در صدر برنامه‌های ارتقای سلامت و خدمات سلامتی و بهداشتی قرار بگیرد و برنامه‌های آموزشی باید به سمت سالم‌سازی جامعه هدایت شود.

میدی با اشاره به اجرای این برنامه در اصفهان تاکید کرد: در سال جاری تعداد مدارس زیر پوشش این طرح از 40 مدرسه به 700 مدرسه افزایش یافته و برنامه‌های سالم‌سازی باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده در مدارس اجرا شود.

وی به معیار‌های انتخاب مدارس مجری طرح مروج سلامت اشاره کرد و بیان داشت: این مدارس باید به پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت مجهز باشند و وضعیت بهداشت محیط آنها نیز استاندارد باشد.

مسئول مرکز واحد سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت استان اصفهان اضافه کرد: ساختار و گردش کمیته‌های مدارس مروج سلامت باید در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مدارس ایجاد و راه‌اندازی شود و این کمیته‌ها باید با برنامه‌ریزی کامل سلامت جامعه را ارتقا بدهند.

وی گفت: رشد شخصیتی افراد باید متناسب با روشهای ایمن، آموزش مناسب به افراد، رژیم غذایی متعادل، حمایت عاطفی و سایر روش‌های استاندارد انجام شود.

کد مطلب 1467942

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