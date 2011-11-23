مشاغل صنایع دستی در ایلام توسعه می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری اظهار داشت: امسال 12 میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای این مشاغل در منازل اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: این میزان اعتبار برای ایجاد مشاغل خانگی در رشته های مختلف صنایع دستی شامل گلیم ساده و نقش برجسته، سفال، جاجیم ، حصیر بافی و تراش سنگ اختصاص یافته است.



این مسئول ادامه داد: برای ایجاد این مشاغل حدود یک هزار پرونده تهیه شده و در مرحله دوم اعتبارات مابقی پرونده ها معرفی خواهند شد.



بختیاری همچنین به فعالیت این اداره کل در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مجوزهایی برای راه اندازی هتل ها، تالارها و رستوران ها صادرشده است.



وی با اشاره به فعالیت صنعتگران این استان در 22 رشته مختلف صنایع دستی گفت: این صنعتگران در 100 تعاونی و کارگاه مشغول فعالیت بوده و 700 نفر از آنها با داشتن کارت ملی مهارت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

این مسئول از راه اندازی 400 شغل خانگی در بخش صنایع دستی تا پایان سال جاری در این استان خبر داد.