جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای ورزشکار روستایی و عشایر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تربیت بدنی سپاه امام صادق (ع) در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت: در این جشنواره ورزشکارانی از استانهای بوشهر، فارس، اصفهان، لرستان، کرمان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری حضور دارند.

سرهنگ علی سعادت نیا افزود: این ورزشکاران در چهار رشته ورزشی طناب کشی، کشتی سنتی، دال پلان(نشانه زنی) و هفت سنگ به مدت دو روز با هم رقابت می کنند .

وی اظهارداشت: در این جشنواره که دومین دوره آن است 130ورزشکار بسیجی از نه استان کشور به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول تربیت بدنی سپاه امام صادق (ع) با اشاره به کمبود امکانات ورزشی برای بسیجیان استان، گفت: امکانات ورزشی در حد اعتبارات تخصیصی برای بسیجیان استان فراهم شده اما این امکانات ورزشی جوابگوی نیاز بسیجیان استان نیست.