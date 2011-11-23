فعالیت بسیج دانشجویی قم تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته بسیج با موضوع پرچمداران بصیرت که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با انتقاد از اینکه فعالیت بسیج دانشجویی قم بسیار کم است، اظهار داشت:‌ هر پنج سال یکبار از سوی بسیج دانشجویی استان قم برای سخنرانی دعوت می‌شوم و بسیج دانشجویی استان قم در مقایسه با دیگر استان‌ها فعالیت کمی دارد.



وی گفت:‌ بحث و موضوع‌هایی که در دانشگاه‌ها انتخاب می‌شود باید با موضوع‌های کوچه و خیابان‌ها متفاوت باشد و همچنین یکی از معضلات فرهنگی کشور این است که مفاهیم در بستر جامعه عرضه می‌شود و هیچ فردی آن را معنی نمی‌کند.



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با ابیان اینکه اکثر افراد معنی درست آزادی را نمی‌دانند و متوجه نمی‌شوند، ابراز داشت:‌ آزادی یک مفهوم کلی است که از جنبه‌های مختلف دارای معانی متفاوت است.



وی افزود:‌ آزادی عقیده، اندیشه، مطبوعات و انتخابات از جمله جنبه‌ها و زاویای مختلف آزادی است.



نبوی با بیان اینکه آزادی دارای دو بعد منفی و مثبت است، افزود: آزادی حیوانات سیر کردن شکم، برآوردن نیاز جنسی و ابراز احساسات و عاطفه است ولی آزادی انسان چیست.



دنیای مدرن فقط به دنبال اقتصاد و پول است



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ابراز داشت: با توجه به اینکه 40 نفر از سرمایه داران بزرگ دنیا ساکن آمریکا هستند، دنیای مدرن امروزه فقط به دنبال اقتصاد و پول است.



وی تصریح کرد: امروزه برخی از افراد عنوان می‌کنند که افغانستان هنوز آزاد نشده به دلیل اینکه خانم‌های این کشور هنوز با حجاب هستند.



هدف غرب همانند حیوان‌ها سیر کردن شکم است



نبوی با بیان اینکه هدف غرب همانند حیوان ها سیر کردن شکم و توجه به شهوت است، گفت: امروزه غرب در پستی و رذالت آنقدر پیشرفت کرده که فرد با حیوانات، با همجنس و غیر همجنس خود رابطه دارد.



وی در ادامه انتقاد کرد: متاسفانه بی حجابی یک اصل حاکم بر تمام ابزارهای شنیداری و دیداری جهان امروزه شده است.



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: یک میلیون نفر در جنگ عراق کشته شده اند این آماری است که خود مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند.