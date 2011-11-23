70 درصد زنان ایرانی دچار پوکی استخوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رویا کلیشادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش مدارس مروج سلامت اظهار داشت: اصلاح و تغییر شیوه‌های زندگی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه امروز است و عادت‌های کودکان باید به سوی شیو‌ه‌های رفتاری و زندگی سالم تغییر کند.

وی به اهمیت سلامتی در تمام زمان‌ها اشاره کرد و افزود: سلامتی زمان حال و آینده کودکان و نوجوانان باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد و وضعیت سلامتی افراد باید در سطوح مختلف ارتقا یابد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: این طرح به تمام افراد مرتبط با نظام مدرسه اختصاص دارد و دسترسی سریع به کودکان و نوجوانان در مدارس از دلایل انتخاب مدارس به عنوان مجری طرح مروج سلامت است.

وی با اشاره به اینکه عوامل مختلف موثر بر بروز بیماری‌ها به افراد اضافه کرد: تنها 20 درصد از عوامل ارثی بر افراد موثر هستند و 80 درصد از عوامل بروز بیماری‌ها در افراد به شیوه زندگی و عوامل محیطی باز می‌گردد.

کلیشادی با اشاره به اینکه کشور باید به سوی سالم‌تر بودن نسل آینده حرکت کند، تصریح کرد: رسالت عمده تحقق این موضوع بر عهده افراد مرتبط با کودکان و نوجوانان است و این افراد باید وظیفه خود را در این زمینه به صوررت مناسب انجام بدهند.

وی افزود: شرایط مختلفی سبب بروز بیماری در افراد می‌شود و عوامل خطر‌زا باید به منظور ارتقای سلامتی در افراد کنترل شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه سلامتی کودکان باید از دوران جنینی کنترل شود، بیان داشت: در حال حاضر 70 درصد زنان ایرانی دچار درجاتی از پوکی استخوان هستند و شیوه‌های رفتاری و عادت‌های نا‌مناسب زندگی از دلایل بروز این بیماری محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: سلامتی مادران باید در دوران بارداری کنترل شود و ارتقای سلامتی کودکان از دوران جنینی در راستای ایجاد جامعه سالم نقش موثری دارد.

کلیشادی به اهمیت توجه به سلامتی نسل آینده اشاره کرد و افزود: در صورت بی‌توجهی به سلامتی زمان حال افراد سلامت آنها در نسل آینده با مشکل مواجه می‌شود و به مخاطره می‌افتد.

وی تصریح کرد: کلیشادی به ضرورت کنترل عوامل محیطی به منظور جلوگیری از رشد این بیماری‌ها اشاره کرد و گفت: بنیاد برور بیماری‌های امروز از سنین کودکی و نوجوانی آغاز می‌شود و مسئولان باید از بروز این بیماری‌ها پیشگیری کنند.