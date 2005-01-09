فيلم انتخاب به دليل نداشتن مجوز نمايش از حضور در جشنواره بازماند

جلال قزال اياق تهيه كننده فيلم انتخاب در گفتگو باخبرنگار سينمايي مهر ، ضمن اعلام اين خبر گفت: فيلم براي گرفتن مجوز نمايش به وزارت ارشاد ارايه شده است . وي تا اين تاريخ هنوز جوابي براي بازبيني فيلم از سوي وزارت ارشاد ارايه نشده است . ارايه جواب به هفته آتي موكول شده است. چون مجوزي براي اين فيلم نداريم بالطبع نتوانستيم . آن را به هييت بازبيني جشنواره ارايه كنيم.

جلال قزل اياق در مورد داستان و موضوع فيلم گفت: انتخاب يك اثر كمدي است . داستان فيلم درمورد فريبا دختري كه نابغه كامپيوتر است. اما شرايط موجود او را در مسيري قرار مي دهد كه دست به سنت شكني بزند وخودش مسير زندگيش را انتخاب كند.

جلال قزل اياق در مورد عوامل فيلم گفت: كارگرداني بر عهده تورج منصوري است مديريت فيلمبرداري بر عهده رضا مهاجراست . بازيگران فيلم : ماهايا پطروسيان - مهران غفوريان - آناهيتا نعمتي - نگين صديق گويا و فتح علي اويسي هستند.

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر بيشتر فعاليت تورج منصوري در حوزه مديريت فيلمبرداري در سينما متمركز است . فيلمبرداري ميهمان مامان ساخته داريوش مهرجويي است آخرين حضور وي در عرصه فيلمبرداري است.