زندانیان قزوین مقام دوم مسابقات قرآن کشوری را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن زندانیان سراسر کشور که در بندرعباس برگزار شد، زندانیان قزوینی دربخش قرائت مقام دوم، حفظ پانزده جزء مقام اول، حفظ پنج جزء مقام سوم و اذان مقام اول راکسب کردند.

در مجموع این دوره از مسابقات استان خوزستان با کسب بیشترین امتیازات در جایگاه نخست ایستاد و استانهای قزوین و تهران بترتیب دوم و سوم شدند.



این مسابقات همه ساله با هدف تقویت باورهای دینی ومذهبی زندانیان و بازگشت سعادتمندانه به سوی خانواده و جامعه برگزارمی شود.

بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن مددجویان زندانهای کشور با شرکت 177مددجو و101سرپرست و مربی قرآنی از 27 استان کشور در رشته های درک مفاهیم، تفسیر، اذان و حفظ سه، پنج، ده، پانزده جزء و کل قرآن کریم به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد.