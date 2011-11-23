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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

زندانیان قزوین مقام دوم مسابقات قرآن کشوری را کسب کردند

زندانیان قزوین مقام دوم مسابقات قرآن کشوری را کسب کردند

قزوین - خبرگزاری مهر: زندانیان قزوین در بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن زندانیان سراسر کشور مقام دوم را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن زندانیان سراسر کشور که در بندرعباس برگزار شد، زندانیان قزوینی دربخش قرائت مقام دوم، حفظ پانزده جزء مقام اول، حفظ پنج جزء مقام سوم و اذان مقام اول راکسب کردند.
 
در مجموع این دوره از مسابقات استان خوزستان با کسب بیشترین امتیازات در جایگاه نخست ایستاد و استانهای قزوین و تهران بترتیب دوم و سوم شدند.
 
این مسابقات همه ساله با هدف تقویت باورهای دینی ومذهبی زندانیان و بازگشت سعادتمندانه به سوی خانواده و جامعه برگزارمی شود.
 
بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن مددجویان زندانهای کشور با شرکت 177مددجو و101سرپرست و مربی قرآنی از 27 استان کشور در رشته های درک مفاهیم، تفسیر، اذان و حفظ سه، پنج، ده، پانزده جزء و کل قرآن کریم به مدت دو روز در بندرعباس برگزار شد.
کد مطلب 1467950

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