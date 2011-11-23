استرس دلیل عدم موفقیت تیم فجرسپاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلانتری در نشست مطبوعاتی پس از بازی با مس سرچشمه اظهار داشت: بازی از حساسیت خاصی برخوردار بود که هر چقدر تلاش کردیم موفق به پیروزی نشدیم.

وی در ادامه افزود: از شروع بازی استرس و فشار روی بازیکنان فجر به خوبی قابل رویت بود و در بین دو نیمه هم تذکرات کادر فنی نتوانست این مشکل را برطرف کند.

سرمربی تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز با بیان اینکه تنها سه امتیاز دیدار مقابل مس سرچشمه برای ما اهمیت داشت، یادآور شد: بازی‌های خوبی را در گذشته انجام می دادیم اما موفق به کسب سه امتیاز نمی شدیم. برای این بازی تنها با تفکر کسب سه امتیاز وارد زمین شدیم که باز هم با یک اشتباه بچگانه موفق به دریافت سه امتیاز نشدیم.

کلانتری با بیان اینکه انجام کارهای بچگانه در تیم ما تمامی ندارد، یادآور شد: ترس از گل خوردن، تیم ما را دربر گرفته و از طرفی مشکلات و کارهای بچگانه بازیکنان باعث می شود که در دقیقه 90 بازی مدافع ما اقدام به انجام خطا روی مهاجم بدون توپ کند و همین حرکت تیم را از کسب سه امتیاز محروم می کند.

وی تصریح کرد: ذهنیت بازیکنان کسب سه امتیاز و فرار از میدان بود که همین ذهنیت نیز به درستی اجرا نشد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ادامه این روند و سقوط تیم ملی دسته یک گفت: کار سختی در پیش داریم. اگر در چهار بازی آینده نیز نتوانیم امتیازات خوبی کسب کنیم کار ما به مراتب سخت‌تر خواهد شد.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز دو تیم مقاومت فجر شهید سپاسی شیراز و مس سرچشمه به مصاف هم رفتند که درنهایت این دیدار با نتیجه 3 بر 3 به پایان رسید.