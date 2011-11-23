آمادگی لبنان برای همکاریهای بیشتر با ایران در زمینه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با "نقولا نحاس" وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان دیدار کرد. در این ملاقات راههای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نمایشگاهی، برگزاری اجلاس هفتم کمیسیون مشترک، برگزاری اجلاس کمیته عالی همکاریها و اجرای اسناد همکاری امضا شده میان طرفین بحث و بررسی شد.



نقولا نحاس آمادگی خود را برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اعلام و ابراز امیدواری کرد این اجلاس در نیمه اول سال 2012 میلادی برگزار شود.



وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان با اشاره به 27 سند امضا شده میان دو کشور در بخشهای مختلف به ویژه در بخش اقتصاد و بازرگانی، گفت تلاش می‌کند این اسناد هر چه زودتر به تصویب هیئت دولت برسد



وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری نمایشگاهی میان دو کشور تاکید کرد بر اساس مصوبه دولت و وزارت اقتصاد وبازرگانی لبنان، هرگونه نمایشگاه تجاری با نام ایران باید با هماهنگی و تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شود.



وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان قول داد حداکثر مساعدت را در این زمینه انجام دهد.

