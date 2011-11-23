به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با "نقولا نحاس" وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان دیدار کرد. در این ملاقات راههای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری و نمایشگاهی، برگزاری اجلاس هفتم کمیسیون مشترک، برگزاری اجلاس کمیته عالی همکاریها و اجرای اسناد همکاری امضا شده میان طرفین بحث و بررسی شد.
نقولا نحاس آمادگی خود را برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اعلام و ابراز امیدواری کرد این اجلاس در نیمه اول سال 2012 میلادی برگزار شود.
وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان با اشاره به 27 سند امضا شده میان دو کشور در بخشهای مختلف به ویژه در بخش اقتصاد و بازرگانی، گفت تلاش میکند این اسناد هر چه زودتر به تصویب هیئت دولت برسد
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری نمایشگاهی میان دو کشور تاکید کرد بر اساس مصوبه دولت و وزارت اقتصاد وبازرگانی لبنان، هرگونه نمایشگاه تجاری با نام ایران باید با هماهنگی و تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار شود.
وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان قول داد حداکثر مساعدت را در این زمینه انجام دهد.
کمیسیون مشترک برگزار می شود:
آمادگی لبنان برای همکاریهای بیشتر با ایران در زمینه اقتصادی
وزیر اقتصاد لبنان آمادگی کشورش را برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با ایران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با "نقولا نحاس" وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان دیدار کرد. در این ملاقات راههای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری و نمایشگاهی، برگزاری اجلاس هفتم کمیسیون مشترک، برگزاری اجلاس کمیته عالی همکاریها و اجرای اسناد همکاری امضا شده میان طرفین بحث و بررسی شد.
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