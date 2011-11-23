همایش قرآن و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از ظهرچهارشنبه در کنگره قرآن و سلامت در مجتمع دانشگاه پیامبر اعظم (ص) ساری گفت: انس با قران و پناه بردن به آن فیض بزرگی بوده و شایسته است تا بی نهایت شکرگزار باشیم.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه پرداختن به موضوع سلامت از دیدگاه قرآن مجید و پرداختن به سلامت جسم و روح جز جدایی ناپذیر آموزه های دین مقدس اسلام است، افزود: رهنمودهای فراوان مبتنی بر سلامت، در واقع همراهی جامعه بشری در مسیر نیکبختی است و سعادت بدون سلامت جسم و روح لرزان و نزدیک به شقاوت است.

وی افزود: بسیار نیکو و زیباست اگر راز سلامت را بر سر سفره وحی جویا شویم و به وسیله آن بیماری و کدورت را از جسم و جان پاک کنیم.

ناصحی با اشاره به وجود دانشمندان و محققان قرانی در دیار علویان گفت: درخشندگی بزرگانی چون حضرات آیات حسن زاده آملی و جوادی آملی در این دیار موجب مباهات و افتخار است.

وی افزود: به قرآن و ولایت در لحظه لحظه عمرمان تمسک بجوییم تا روز قیامت شرمنده قرآن نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه گستردگی علوم موجب تخصصی شدن علم شده است، ابراز داشت: اگر بخواهیم در علوم از قرآن استفاده کنیم باید تبادل افکار و مطالعات بین رشته‌ای را در این بخش مد نظر داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه بیشتر همایشهای علمی که برگزار می‌شود، همایش‌های تخصصی هستند، گفت: برگزاری این کنگره به این منظور بوده که بتوانیم از لحاظ نگرش دینی برای تبادل افکار استفاده کنیم.