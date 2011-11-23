کارگاه آموزش ضابطان و کارشناسان دادگستری در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که عصر چهارشنبه در اداره منابع طبیعی استان برگزار شد ضابطان دادگستری با مسائل مربوط به امور اراضی آشنا شدند.

مدیر امور اراضی استان قزوین در این باره گفت: این دوره در راستای ماده 10 قانون حفظ گسترش فضای سبز و ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای آشنایی ضابطین دادگستری و کارشناسان جهاد کشاورزی برای برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی برگزار شد.

سید جمال موسوی دژگام افزود: در این دوره کارشناسان سازمان با ساختار دستگاه قضایی و وظایف ضابطین دادگستری و وظایف محوله آشنا شدند.

به گفته وی همچنین در این دوره در خصوص لزوم صیانت از اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و نحوه اطلاع رسانی و آگاهی دهی به مردم و بهره برداران بحث و تبادل نظر شد.