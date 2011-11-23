حفاظت از ارزشهای اسلامی اساسی ترین وظیفه ناجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسداریحیی شرفی افزود: امنیت محصول یک تولید جمعی و نیازمند مشارکت آحاد مختلف مردم است و تنها یک ارگان یا فرد نمی تواند امنیت مطلوب و مورد انتظار جامعه را تامین کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت مطلوب جامعه و برآوردن انتظارات به حق مردم ، رویکرد خود را از تهدید محوری به جامعه محوری تغییر داده است.

سرهنگ شرفی، یادآورشد: پلیس درگذشته بیشتر گذشته گرا و رویدادگرا بود و منتظر بود تا اتفاقی بیفتد بعد وارد عمل شود درحالیکه امروز پلیس آینده نگر شده و با ایجاد معاونتهایی چون معاونت اجتماعی و پلیس پیشگیری درصدد بررسی علمی علت پدیده ها و پیشگیری از جرایم در جامعه است.

وی، همچنین بااشاره به جنگ نرم دشمن، گفت: امروز دشمن در میادین فیزیکی نیست بلکه در فضای مجازی و سایبری ورود پیدا کرده است و قصد ضربه زدن به فرهنگ و نظام ارزشی ما را دارد.

سرهنگ شرفی افزود : نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در این فضا پلیس "فتا" را ایجاد کرده است تا امنیت این فضا را تامین کند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان بااشاره به ورود برنامه های ماهواره و اینترنت به فضای خانه ها گفت: امروز دیوارهای امن خانواده ها با ورود این برنامه ها فروریخته است و دشمن از طریق این برنامه ها به منازل وارد شده است تا حیثیت، عفت و حرمت خانواده ها را از بین ببرد.



